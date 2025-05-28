將徵關稅！美太陽能板業者要求政府儘速封堵「東南低價傾銷漏洞」

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經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
韓華Q Cells和第一太陽能公司（First Solar）在內的企業指出，東南亞的低價進口激增，縱有租稅獎勳等協助，在美國國內生產及銷售設備仍有困難。路透
韓華Q Cells和第一太陽能公司（First Solar）在內的企業指出，東南亞的低價進口激增，縱有租稅獎勳等協助，在美國國內生產及銷售設備仍有困難。路透

美國太陽能板製造商要求美國國際貿易委員會（ITC）迅速解決從東南亞進口的太陽能板可能出現的關稅漏洞，以免相關產品湧入美國市場。

ITC上周發現，來自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的太陽能板進口損害國內製造商的利益。下一步將徵收34%到3521%不等的關稅，具體數字取決於涉及的國家和製造商。

ITC 周二表示，計劃於6月30日前發布相關決定。但代表太陽能板製造商的美國太陽能製造貿易委員會聯盟表示，如果決定在6月2日之後公布，將有數百萬美元計的產品在不受新關稅限制的情況下進入美國。業界聯盟申請要求解決這個問題。

韓華Q Cells和第一太陽能公司（First Solar）在內的企業指出，東南亞的低價進口激增，縱有租稅獎勳措施來促進美國先進能源技術製造，在美國國內生產及銷售設備仍有困難。

據彭博新能源（BloomergNEF）統計，美國去年自這些國家進口了價值129億美元的太陽能設備，佔進口額近80%。

馬來西亞 美國 東南亞

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