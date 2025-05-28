原油黃金都跌逾1% OPEC+預期增產且避險情緒消退

國際油價周二（27日）收盤下跌1%，原因是伊朗和美國代表團在會談中取得進展，市場也預期石油輸出國組織與盟國（OPEC+）將在本周的會議上決定增加產量，投資人擔心供應過剩；金價下跌，受美元走強和避險需求降溫影響。

油價跌1%

布蘭特原油7月期貨收盤跌65美分，跌幅1%，報每桶64.09美元；美國西德州原油7月期貨跌64美分，跌幅約1.04%，報每桶60.89美元。

三位OPEC+代表向路透表示，OPEC+本周可能會同意7月份進一步增產，這是滿足需求和增加市占的最新階段。此外，美元走強，導致以美元計價的大宗商品吸引力下降。

油價自1月中旬以來呈下行趨勢，在全球貿易戰威脅需求之際，OPEC+復產步調比市場預期快。油價基本穩定在每桶61美元附近。

與此同時，伊朗和美國代表團上周在羅馬結束第五輪會談。雖然出現了取得有限進展的跡象，但仍有許多難以突破的分歧點，尤其是伊朗的鈾濃縮問題。

如果美國和伊朗之間的核談判失敗，這可能意味著伊朗將繼續受到制裁，這將限制伊朗的石油供應，而任何解決方案都可能增加伊朗的市場供應。

現貨金價跌逾1%

金價周二連續第二個交易日下跌，美國總統川普決定延後對歐盟加徵關稅後，避險情緒有所改善。

現貨金價27日收盤下跌1.29%，至每英兩3,300.87美元，上周上漲近5%。

美國黃金期貨收低1.9%，結算價報3,300.40美元。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：「由於關稅方面的情況不斷變化，金價波動很大。目前，市場可能認為將達成協議，這給黃金帶來了壓力。」

美元走強，股市也大漲，市場風險情緒升溫令黃金承壓。

現貨白銀下跌0.4%，至每英兩33.21美元；白金跌0.1%，至1,084.02美元；鈀金跌1.2%，至975.49美元。