快訊

美國國務院下令暫停學生簽證面談 準備擴大社群媒體審查範圍

普亭承諾提「和平備忘錄」跳票！川普怒嗆玩火 俄方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

原油黃金都跌逾1% OPEC+預期增產且避險情緒消退

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
金價下跌，受美元走強和避險需求降溫影響。路透
金價下跌，受美元走強和避險需求降溫影響。路透

國際油價周二（27日）收盤下跌1%，原因是伊朗美國代表團在會談中取得進展，市場也預期石油輸出國組織與盟國（OPEC+）將在本周的會議上決定增加產量，投資人擔心供應過剩；金價下跌，受美元走強和避險需求降溫影響。

油價跌1%

布蘭特原油7月期貨收盤跌65美分，跌幅1%，報每桶64.09美元；美國西德州原油7月期貨跌64美分，跌幅約1.04%，報每桶60.89美元。

三位OPEC+代表向路透表示，OPEC+本周可能會同意7月份進一步增產，這是滿足需求和增加市占的最新階段。此外，美元走強，導致以美元計價的大宗商品吸引力下降。

油價自1月中旬以來呈下行趨勢，在全球貿易戰威脅需求之際，OPEC+復產步調比市場預期快。油價基本穩定在每桶61美元附近。

與此同時，伊朗和美國代表團上周在羅馬結束第五輪會談。雖然出現了取得有限進展的跡象，但仍有許多難以突破的分歧點，尤其是伊朗的鈾濃縮問題。

如果美國和伊朗之間的核談判失敗，這可能意味著伊朗將繼續受到制裁，這將限制伊朗的石油供應，而任何解決方案都可能增加伊朗的市場供應。

現貨金價跌逾1%

金價周二連續第二個交易日下跌，美國總統川普決定延後對歐盟加徵關稅後，避險情緒有所改善。

現貨金價27日收盤下跌1.29%，至每英兩3,300.87美元，上周上漲近5%。

美國黃金期貨收低1.9%，結算價報3,300.40美元。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：「由於關稅方面的情況不斷變化，金價波動很大。目前，市場可能認為將達成協議，這給黃金帶來了壓力。」

美元走強，股市也大漲，市場風險情緒升溫令黃金承壓。

現貨白銀下跌0.4%，至每英兩33.21美元；白金跌0.1%，至1,084.02美元；鈀金跌1.2%，至975.49美元。

金價 美國 油價 伊朗 OPEC

延伸閱讀

富豪藏金 最愛新加坡

40歲試管嬰兒懷孕率不足2成 把握黃金生育期

川普誇核談判「過兩天」有好消息 伊朗沒那麼樂觀

周旋在強權之間的伊朗：反共陣營的務實外交，與中華民國曖昧邦誼50年

相關新聞

輝達明將公布財報 供應商透露正加快GB200機櫃生產

輝達的供應商正加速生產旗艦AI伺服器機櫃，此前已解決曾導致出貨延後的技術問題。英國金融時報引述知情人士說法報導，包括鴻海...

延後對歐開徵關稅 美股道指大漲740點 史指中止連4跌

美國總統川普在周末假期同意延後對歐盟徵收50%的關稅，美股27日上漲。

原油黃金都跌逾1% OPEC+預期增產且避險情緒消退

國際油價周二（27日）收盤下跌1%，原因是伊朗和美國代表團在會談中取得進展，市場也預期石油輸出國組織與盟國（OPEC+）...

麥肯錫百年最大裁員潮：疫後擴張急剎車 因成長放緩與AI衝擊

全球知名諮詢公司麥肯錫（McKinsey）在過去18個月內裁減超過10%的員工，逆轉疫情期間的大規模擴張。金融時報根據知...

美元指數反彈 日債殖利率下跌拖累日圓

美元周二上漲，因美國消費者信心好轉。日圓隨日本公債勁揚推動殖利率下降而走軟。

美企投資不減 美股好兆頭

華爾街原本擔心，貿易戰將促使企業陸續擱置資本支出計畫，但如今看來投資人可能過慮了。截至目前為止，美國近八成企業今年資本支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。