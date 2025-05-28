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麥肯錫百年最大裁員潮：疫後擴張急剎車 因成長放緩與AI衝擊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
麥肯錫（McKinsey）在過去18個月內裁減超過10%的員工，逆轉疫情期間的大規模擴張。路透
麥肯錫（McKinsey）在過去18個月內裁減超過10%的員工，逆轉疫情期間的大規模擴張。路透

全球知名諮詢公司麥肯錫（McKinsey）在過去18個月內裁減超過10%的員工，逆轉疫情期間的大規模擴張。金融時報根據知情人士報導，該公司目前員工數約40,000人，較2023年底公布的逾45,000人大幅減少。此一裁員規模為麥肯錫近百年歷史之最，反映出諮詢業整體增長放緩的嚴峻形勢。

企業諮詢需求在疫情期間激增，麥肯錫的業務範圍也從傳統的顧問服務擴展至大型項目的執行，員工數因此在截至2023年的五年內大增將近三分之二，但如今行業熱潮消退，營收增長放緩，且因涉及美國鴉片類藥物訴訟，必須支付16億美元和解金。

除裁撤1400名後勤員工外，麥肯錫去年還精簡400名數據和軟體工程等領域的專家，並通過嚴格的績效考核淘汰掉表現末段顧問。

麥肯錫強調業務持續增長，今年仍計劃招募數千名新員工，但未依年度報告慣例公布2024年營收，2023年則為160億美元。相較下，競爭對手波士頓諮詢集團（BCG）的2024年全球營收增長10%至135億美元，員工數增至3.3萬，多於兩年前的3萬人。

此外，生成式AI也對諮詢業造成衝擊：初階顧問的例行工作勢將自動化，同時提高其他員工的工作效率。

美國 績效 疫情 營收

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