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美元指數反彈 日債殖利率下跌拖累日圓

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
長期來看，美國的保護主義立場將繼續損害美元。路透
長期來看，美國的保護主義立場將繼續損害美元。路透

美元周二上漲，因美國消費者信心好轉。日圓隨日本公債勁揚推動殖利率下降而走軟。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.6%至99.521，創下兩周來最佳單日表現。

明尼阿波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里表示，在貿易戰引發不確定性以及面臨著捍衛通膨預期這一「至關重要」任務之際，聯準會（Fed）必須採取審慎態度。

日圓兌美元重貶1%，至144.25。日圓是主要貨幣兌美元表現最差的貨幣。

彭博周二報導，日本財務省已向市場參與者發出一份關於債券發行和當前市場問題的調查問卷。消息人士周二向路透透露，鑒於近期超長期公債收益率大幅攀升，日本考慮削減超長期公債的發行量。

美國公債殖利率也大幅下跌，30年期公債殖利率下跌11個基點至4.93%。

歐元兌美元跌0.5%，至1.1335。

貨幣 日本 公債殖利率

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