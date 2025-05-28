「最大債權國」 日本讓位給德國
儘管日本持有的海外資產規模創下新高，卻是34年來首度失去全球「最大債權國」的地位，把這個頭銜拱手讓給德國。
根據日本財務省27日公布的數據，截至2024年底，日本的淨外部資產達到533.05兆日圓（約3.7兆美元），比前一年增加約13%。儘管規模創歷來新高，但仍被德國超越，德國的淨外部資產總額達到569.7兆日圓。中國則以516.3兆日圓位居第三。
德國持有的海外資產規模上升，反映出該國龐大的經常帳順差。在2024年，德國經常帳順差達2,487億歐元，主要拜強勁的貿易表現所賜。據財務省數據，日本同期經常帳順差為29.4兆日圓，相當約1,800億歐元。去年歐元兌日圓升值約5%，進一步擴大以日圓計價時德國所持資產相對於日本的增幅。
對日本而言，日圓走貶同時帶動外國資產和負債增加，但資產成長的速度更快，部分原因是企業的海外投資擴大。
這些數據反映外國直接投資的整體趨勢。根據日本財務省的說法，日本企業在2024年對於外國直接投資維持強勁興趣，尤其聚焦美國與英國，而且金融、保險與零售等領域吸引日本投資人的大量資金。
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