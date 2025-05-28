英砸錢培訓12萬名技工 填補建築與照護缺口

英國政府計劃培訓12萬名建築工人、工程人員和護理師，期望在不導致技術勞力短缺惡化的情況下，限制移民人數。

據英國官方27日的聲明，首相施凱爾領導的工黨政府將提撥30億英鎊（約41億美元），目標在本屆國會結束前，提供3萬個新的學徒培訓名額。政府也將把「移民技能附加費」（即企業聘用外籍技術勞工所需繳納的費用）提高32%，藉此資助額外4.5萬個培訓名額，著重於營建、社會照護等高度依賴外籍勞工的行業。政府同時也將支持成人學習計畫。

教育部門表示，這項投資將透過在營建、工程、醫療和社會照護與數位等關鍵領域創造12萬個新的培訓機會，「將技能版圖重新聚焦於年輕的國內人才」。

施凱爾正面臨兩難，一方面須擴大勞動力以落實經濟成長承諾，另一方面又必須抑制移民人數，力阻法拉吉領導的改革黨支持度竄高。波士頓顧問公司近期一項分析警告說，由於2029年底前，會有9,000億英鎊（約1.2兆美元）資金投入公共與民間基礎建設，英國的供應鏈將承受巨大壓力。報告建議擴大「短缺職業清單」以便更容易從海外找人。