川普媒體 25億美元買加密幣

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

川普媒體與科技集團（TMTG）27日宣布，計劃籌資25億美元，用以購買比特幣等加密貨幣，建立比特幣準備，目前已與約50家機構投資人達成認購協議。

據TMTG的聲明，該公司將以私募方式發行約15億美元的新股，以及票面利率為0的可轉換優先擔保票據，再籌集10億美元。

籌得的資金將用來建立比特幣準備，目標29日當天或前後完成交易，公司的流動資產將突破30億美元。川普的商務部長盧特尼克曾任執行長的金融服務公司Cantor Fitzgerald，將擔任財務顧問。

稍早英國金融時報（FT）26日即已引述知情人士說法報導此事，只不過金額和部分細節不太一致。

TMTG當時還表示，報導的都是一些「假新聞」媒體。知情人士表示，因需求強勁，本次發行規模近幾周不斷擴大。  

TMTG是川普名下社群媒體平台Truth Social的營運商，該集團為多元化並跨足金融服務業，不斷尋求潛在併購案。TMTG上個月達成具約束力的協議，推出多項散戶投資產品，包含與川普的「美國優先」政策相應的加密貨幣和指數股票型基金（ETF）。

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