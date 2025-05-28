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美企投資不減 美股好兆頭

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國近八成企業今年資本支出維持不變甚至不減反增，對美國股市而言可謂好兆頭。（路透）
美國近八成企業今年資本支出維持不變甚至不減反增，對美國股市而言可謂好兆頭。（路透）

華爾街原本擔心，貿易戰將促使企業陸續擱置資本支出計畫，但如今看來投資人可能過慮了。截至目前為止，美國近八成企業今年資本支出維持不變甚至不減反增，對美國股市而言可謂好兆頭。

根據彭博資訊彙編的數據，如果觀察美國總統川普4月2日以高額對等關稅撼動金融市場以來，曾提供資本支出展望的美股羅素3000指數成分股企業，約71%業者今年展望維持不變，8.5%左右企業甚至上修，下修和撤回預測的公司分別占18%及3%。從類股來看，最新財報季以工業類股重申資本支出不變的公司最多。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

美國企業2024年最後一季資本支出創歷史新高，如果業者繼續大舉投資，美股上月觸底後展開的反彈可望延續下去。富蘭克林坦伯頓投資解決方案副投資長高克曼（Max Gokhman）說：「花在美國企業的資本支出自然會拉抬營收，對股市短期淨影響應是利多，因為比起懲罰提高資本支出但小心翼翼花錢的作法，投資人往往較熱衷於獎勵營收成長。」

如果從川普4月初意外對全球貿易夥伴祭出大規模關稅算起，高盛集團追蹤的一籃子高資本支出企業股價上漲2.1%，表現與美股標普500指數一致。不過，高克曼警告，儘管標普500指數4月初以來持續回升，美股較長期展望仍充滿不確定性，原因是貿易戰隨時可能加劇，最終導致美國經濟成長承壓。

Snap-on公司是美國威斯康辛州一家運輸業製造商，在全球有36座工廠，其中15座位於美國，該公司八成在美國銷售產品也在美國生產。Snap-on總裁兼執行長賓查克（Nick Pinchuk）說：「關稅創造的其中一個顯而易見現象是，業者會想拓展美國事業版圖。」

科技巨擘Alphabet已重申全年資本支出預估將達到750億美元，Meta平台公司今年支出預測則從650億美元提高至上看720億美元，規模較小企業也不落人後。總部設在德州的機器人業者Apptronik日前為擴大生產人形機器人籌資3.5億美元，Google是投資人之一。

美股 美國 指數

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