CNBC：日本製鐵將以每股55美元收購美國鋼鐵

美國財經媒體CNBC今天報導，消息人士指稱，預計日本製鐵公司（Nippon Steel）將以每股55美元價格，完成對美國鋼鐵公司的收購。

美國總統川普（Donald Trump）23日曾表示，他支持美國鋼鐵公司（U.S. Steel）與日本製鐵公司的「夥伴關係」。

川普在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「美鋼仍將留在美國，其總部繼續設在偉大的城市匹茲堡（Pittsburgh）。」

他還說，美鋼與日本製鐵之間「計劃好的夥伴關係」將創造至少7萬個就業機會，為美國經濟帶來140億美元。