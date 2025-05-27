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美股早盤慶「川普緩徵歐盟關稅」 道瓊漲逾300點...那個男人卻放話了

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美股27日早盤漲逾300點，因川普在陣亡將士紀念日假期期間，與歐盟執委員會主席通話後，改口將歐盟面臨50%關稅的最後期限延至7月9日。美聯社
美股27日早盤漲逾300點，因川普在陣亡將士紀念日假期期間，與歐盟執委員會主席通話後，改口將歐盟面臨50%關稅的最後期限延至7月9日。美聯社

美股27日早盤漲逾300點，因川普在陣亡將士紀念日假期期間，與歐盟執委員會主席通話後，改口將歐盟面臨50%關稅的最後期限延至7月9日，但川普27日又在自家社群平台Truth Social談論此事，態度稍顯強硬，目前尚未影響美股走勢。

川普27日發文說，「我對歐盟實施50%的關稅安排感到極為滿意，尤其是他們在與我們的談判中『進展緩慢（這已是委婉說法！）』。請記住，如果我們未能達成協議，或受到不公平對待，我是有權『設定協議』規範進口到美國的貿易。我剛剛獲悉，歐盟已經致電希望盡快確定會議日期。這是件好事，我希望他們最終能像我對中國提出的要求一樣，開放歐洲國家市場，讓美國可以自由貿易。若他們這麼做，雙方都會非常開心，也會取得成功。」

道瓊早盤漲389點或0.9%，標普揚升1.1%，那指躍漲1.3%，費半攀升2.1%，台積電ADR上漲1.6%。

其他個股方面。將在28日美股盤後公布財報的輝達漲2.1%；特斯拉跳漲3.8%，因馬斯克此前說將把重心從政治改放在公司營運上；蘋果挺升1.5%；美超微漲3%。

美國白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）27日接受CNBC訪問表示，對貿易協定提出「不錯方案」的國家，川普當局可能會將關稅稅率降至10%或更低。

Vital Knowledge分析師Adam Crisafulli指出：「考量到市場對兩大總經風險（關稅以及財政政策／殖利率）掉以輕心，再加上股市估值偏高，我們目前仍對在這個水位上追高標普500指數持保留態度。」他也說：「川普那些最具煽動性的關稅威脅……雖然可能不會完全實現，但光是在過去四個月內，他就已經實施了大量的進口稅，且他的政府可能還有後續動作。」

關稅 美國 歐盟 川普

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