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追第二次就成功了！Salesforce將以80億美元收購Informatica

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
軟體巨擘Salesforce將以約80億美元，買下雲端資料管理公司Informatica。路透
軟體巨擘Salesforce將以約80億美元，買下雲端資料管理公司Informatica。路透

軟體巨擘Salesforce將以約80億美元的價碼，買下雲端資料管理公司Informatica，以提升推動AI的能力。

根據27日發布的聲明，Informatica股東每持有1股A股或B-1普通股，便能獲得25美元的現金。Salesforce說，預計在其2027會計年度初期完成這筆交易，計劃以現金和舉借新債來支應這起收購。

Salesforce股價在美股盤前上漲1%，Informatica則上漲6%。

Informatica是家幫助客戶在雲端管理他們資料的公司，一直都是潛在的併購目標。根據彭博資訊先前的報導，不過是一年多前，總部位於舊金山的Salesforce，曾為了併購Informatica而進行洽談，但當時雙方未能達成共識，對併購的交涉失去了興趣。

這筆交易將成為Salesforce歷來數一數二大的併購案。彭博行業分析師指出，在AI驅動的資料庫市場競爭日益激烈下，此舉可能是出於戰略目的，但Informatica和Salesforce曾收購的MuleSoft是競爭關係，此舉會被視為軟體即服務（SaaS）行業掀起整併潮，所以可能引來監管審視。

Informatica 2015年被Permira與加拿大退休金計畫投資委員會（CPPIB）、以53億美元私有化，在2021年又重新上市。Permira手握近32%的Informatica持股，仍是後者最大股東。CPPIB對其持股則是25%左右。

軟體 併購 人工智慧 AI

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