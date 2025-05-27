近年最大規模重組！HSBC裁逾20名分析師 傳推動華爾街研究部門
知情人士透露，歐洲最大銀行滙豐控股（HSBC）正在推動華爾街研究部門近年來最大規模的重組，最近幾天已裁減了20多名分析師。
彭博資訊引述消息人士報導，這次解聘的對象大多是歐洲的分析師，但也包括滙豐駐杜拜的全球固定收益研究主管梅傑（Steven Major）。消息人士說，此次裁員是滙豐全面改革的一環，這家總部位於倫敦的銀行正在整合外匯和固定收益等資產類別的宏觀策略。
滙豐發言人透過電子郵件聲明表示：「我們的全球研究、股票銷售和交易業務是企業和機構銀行業務的核心。」
滙豐執行長艾橋智（Georges Elhedery）持續為滙豐瘦身，以提高效率。自去年9月上任以來，他已將商業銀行和投資銀行部門合併，同時讓英國和香港的業務獨立運營。他也關閉了滙豐在美國、英國和歐洲大陸的大部分併購和股票承銷業務。
從過去歷史來看，滙豐擁有華爾街最全面的研究機構。在最近這波裁員之前，該銀行擁有330多名分析師和助理，每年撰寫超過12,000份報告，研究了全球約2,000家公司的股票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言