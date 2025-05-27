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投資人靜待川普貿易戰下一步 亞股走勢不一

中央社／ 香港27日綜合外電報導
投資人關注美國總統川普貿易戰的最新發展。（路透社）
投資人關注美國總統川普貿易戰的最新發展。（路透社）

亞洲股市今天收盤走勢分歧，投資人關注美國總統川普貿易戰的最新發展。

法新社報導，華爾街股市前一天適逢國定假日休市一天，亞洲股市今天缺乏大型題材帶動，然而，川普揚言對歐盟課徵50%關稅後又宣布延期，再度引發市場震盪。

市場分析師指出，川普善變的政策宣布造成的不確定性，加上擴大減稅計畫，正在削弱市場對美國經濟的信心，推升美國公債殖利率。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「市場再度在燒紅的煤炭上跳舞，一邊跑在白宮的情緒波動之前，一邊閃避總體經濟的地雷。」

「當殖利率像鐵砧般懸掛，關稅威脅向鐵球般擺盪，唯一確定的是音樂在真正停止前，不會停止。投資人請跑鞋穿好穿滿。」

在川普宣布延後對歐盟課徵關稅，加上歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）誓言迅速推動與白宮達成貿易協議的提振下，歐洲股市彈漲走高。

亞洲股市今天則走勢不一。東京、香港、雪梨、新加坡和威靈頓股市都收漲。台北、首爾和馬尼拉股市則收跌。

關稅 貿易戰 華爾街 美國 川普 亞股

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