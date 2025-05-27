川普關稅大砲全球荒…台美股跑不動 這國股市逆風飆漲47%冠全球
美國關稅政策4月宣布以來，全球經濟市場瀰漫著不確定性氛圍。財經網站《視覺資本》（Visual Capitalist）整理MSCI各國ETF表現，截至5月13日，波蘭股市以47.6%的漲幅位居全球第一，表現明顯優於其他主要市場。相較之下，美國股市年初至今僅小幅上漲0.4%，MSCI台灣ETF亦僅上漲2.9%，跟世界表現相比相對落後。
報告指出，歐洲股市整體走勢強勁，前三名漲幅皆由歐洲國家包辦。除波蘭外，奧地利漲幅達34.3%，排名第二；希臘則以32.7%居第三；而西班牙與智利分別以32.5%與30%的漲幅位列第四、第五。
《視覺資本》分析，美股4月跌勢拖累整體表現，成為2025年表現較差的市場之一。歐洲股市則受惠於歐洲央行釋出寬鬆政策預期，加上經濟數據轉強，有助支撐股市氣氛。
在亞股部分，沙烏地阿拉伯、印尼、泰國、土耳其等新興市場則出現負成長，跌幅分別為1.3%、5.1%、6.5%、9.5%。
另外，《金融時報》分析指出，波蘭股市今年突出，主因是該國在全球貿易摩擦中相對孤立，加上鄰國德國推出擴張性財政政策，為區域內經濟帶來外溢效益，間接推升波蘭股市表現。
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