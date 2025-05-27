傳三星將退出MLC NAND業務 同業有望迎轉單
韓國消息指出，三星電子不久後將退出多層單元（MLC）NAND記憶體業務，相關客戶正在另尋供應商。
韓媒TheElec報導，知情人士說，三星打算接單到下個月為止。該公司告知一名客戶，要提高MLC NAND價格，促使該客戶另尋供應。
除了上述客戶外，LG Display（LGD）也在尋找取代三星的廠商。LGD大型OLED面板的4GB嵌入式記憶體（eMMC），搭載三星的MLC NAND。
LGD的eMMC，供應商包括三星、晶豪科、鎧俠（Kioxia）。晶豪科的eMMC使用三星的MLC NAND，鎧俠供應給LGD的eMMC，則採用自家MLC NAND。
三星結束MLC NAND生產後，可能會將資源轉向三層單元（TLC）和四層單元（QLC）NAND。TLC是全球NAND市場的主流，占世界NAND銷售的62%。
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