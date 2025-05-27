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暗示繼續升息？防食品價格推高通膨 日央行這麼說
日本中央銀行「日本銀行」總裁植田和男示警，食品價格上漲可能導致已接近2%門檻的基礎通膨率持續升高，這番言論似乎暗示日本央行已準備好繼續升息。
路透社報導，植田和男在日銀會議上發表談話，稱由於通膨預期（即民眾對物價未來走勢的看法）介於1.5%至2%之間，儘管仍低於央行設定的2%門檻，但已創下30年來最高紀錄，日本央行目前仍維持低利率。
然而，植田表示，糧食價格再度上漲，特別是米價飆漲90%，不僅推高整體通膨，基礎通膨也隨之升高。基礎通膨通常主要受到經濟改善和就業市場緊張的影響。
他指出：「我們的基本觀點是，食品價格通膨影響預計將減弱，但鑑於基礎通膨率較數年前更接近2%，我們需要謹慎看待食品價格通膨將如何影響基礎通膨。」
日銀發表上述言論之際，各界密切關注美國關稅調漲帶來的經濟風險以及國內通膨壓力，以判斷何時應再度升息。
植田表示，儘管日銀因貿易政策不確定性而下修預測，但日銀預計，在預測期後半段，也就是2027財政年度，基礎通膨將逐步逼近2%。
他說：「隨著經濟活動和價格改善，如果新數據讓我們對基準情境更具信心，我們將依據實際需求，透過升息來調整貨幣寬鬆程度。」
日本4月核心通膨率達3.5%，創下2年多以來最快的年增長率，主要歸咎於食品成本上漲7%，也增加了今年再次升息的可能性。
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