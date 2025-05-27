快訊

南韓資深演員崔廷宇突傳過世 粉絲震驚「才剛看完他演的劇」

午後雷雨來襲！7縣市發大雨特報 恐一路下到晚上

南韓資深演員崔廷宇突傳過世 粉絲震驚「才剛看完他演的劇」

歐洲4月EV銷量飆近30% 特斯拉反暴跌減半 Model Y升級失靈有兩原因

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
儘管4月歐洲整體電動車的銷量年增27.8%，特斯拉卻逆勢暴跌49%。路透
儘管4月歐洲整體電動車的銷量年增27.8%，特斯拉卻逆勢暴跌49%。路透

歐洲車市正呈現詭譎的兩極化現象，儘管4月整體電動車的銷量年增27.8%，美國電動車巨擘特斯拉卻逆勢暴跌49%，Model Y升級顯然沒能挽回消費者信心。

根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）的數據，相較於去年同期，該地區整體汽車銷量基本持平，僅微降0.3%至108萬輛，主要是受全球貿易緊張與經濟不確定性影響。但電動車、插電式混合動力車和油電混合動力車的註冊數量強勁成長，三者合計占新車註冊量的59.2%，顯著高於去年同期的47.7%。

儘管電動車市場不斷成長，特斯拉卻深陷泥沼，銷量連續第四個月下滑，比起去年同期幾乎腰斬，先前在3月、2月和1月，分別減少36%、47%和50%。市占率急縮至0.7%，不如一年前的1.3%。

特斯拉面臨雙重夾擊：來自中國車企的競爭加劇，它們在歐洲積極擴張；同時，執行長馬斯克在川普政府扮演的角色引發抵制。

儘管中美貿易緊張稍緩，但美國對進口車加徵關稅與全球經濟放緩，仍迫使歐洲車廠緊縮成本。主要市場如德國、法國、英國全面下滑，1-4月歐盟新車註冊量年減1.2%至3,640,211輛。純電動車（BEV）、插電式混合動力車（PHEV） 和油電混合動力車（HEV）的註冊數則分別增長26.4%、7.8%和近21%。

中國上汽集團和日本三菱的汽車註冊數量分別成長24.5%和22.1%，馬自達則下滑24.5%。

馬斯克 電動 特斯拉

延伸閱讀

英王查理不買特斯拉！中國製Lotus Eletre雀屏中選

特斯拉女駕駛國道放雙手閉眼 網友痛罵：睡到昇天

「心裡毛毛的」特斯拉男昨經過三峽車禍事發地 下午就被7旬無照翁撞

競爭者陸續蠶食市佔？中國製造特斯拉銷量顯著下滑！

相關新聞

暗示繼續升息？防食品價格推高通膨 日央行這麼說

日本中央銀行「日本銀行」總裁植田和男示警，食品價格上漲可能導致已接近2%門檻的基礎通膨率持續升高，這番言論似乎暗示日本央...

美債跟著勁揚！日本擬減少發行超長期公債 日債應聲大漲

兩名消息人士透露，日本考慮減少超長期公債的發行量，原因是近期這類公債殖利率急遽上升，使得決策官員尋求舒緩市場對日本政府財...

歐洲4月EV銷量飆近30% 特斯拉反暴跌減半 Model Y升級失靈有兩原因

歐洲車市正呈現詭譎的兩極化現象，儘管4月整體電動車的銷量年增27.8%，美國電動車巨擘特斯拉卻逆勢暴跌49%，Model...

歐盟要對非銀行金融體系壓力測試 退休基金、保險業皮繃緊

歐盟監管機構計劃首度對銀行以外的金融體系進行壓力測試，尋找脆弱之處，反映擔心避險基金、私募股權業者這類受監管程度較低的金...

格陵蘭放話：美歐不來投資礦業的話 只好找中國合作

格陵蘭表示，如果美國與歐洲礦業公司不能加快投資的步伐，格陵蘭將被迫到別的地方尋找合作夥伴，這包括中國大陸在內。

川普政策動搖美元！ECB拉加德籲把握「絕佳機會」 壯大歐元地位

歐洲央行（ECB）總裁拉加德26日表示，美國總統川普反覆無常的政策，提供了歐元強化國際地位的「絕佳機會」，將讓歐元區加強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。