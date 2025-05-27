歐盟要對非銀行金融體系壓力測試 退休基金、保險業皮繃緊

歐盟監管機構計劃首度對銀行以外的金融體系進行壓力測試，尋找脆弱之處，反映擔心避險基金、私募股權業者這類受監管程度較低的金融機構迅速成長，可能構成系統性風險。

歐盟當局計劃檢視在發生市場危機時，包括退休基金和保險業者在內的更廣泛金融體系會受到何種影響，以及是否會加劇相關衝擊。英國央行去年也首度進行了類似測試。兩位知情人士透露，歐盟金融監管機構的官員仍在討論對非銀行機構進行系統性壓力測試的細節，但官員們看好明年就可啟動測試。

此舉可能引發避險基金、私募信用業者和貨幣市場基金嚴重關注，擔心未來面臨歐洲監管機構更嚴格的審查和限制。

自2008年金融危機後，放貸活動的來源，已從銀行資產負債表，轉向受到較少監管、但操作類似傳統放貸機構的其他業者。根據歐洲央行數據，截至2023年底，在歐元區19兆歐元的放貸總額中，非銀行機構占了四分之一，且愈來愈多貸款是由保險公司和退休基金提供。

監管機構日益擔心這些機構的透明度，再加上這些機構與銀行體系有所連結，若發生危機，也會構成重大風險。歐元區銀行提供給這類非銀行機構的貸款總額在2023年底已經達到6兆歐元，比1999年時的規模提高兩倍。

近幾年，非銀行機構多次成為市場動盪事件的核心，包括新冠疫情爆發後急於在債市提領現金、三年前家族辦公室Archegos資本管理公司倒閉，以及俄羅斯入侵烏克蘭後，能源交易商陷入流動性危機。

歐洲央行監管委員會主席克布赫（Claudia Buch）在歐洲議會近期一場聽證會上表示：「我們已經見到一些危機事件發生時，流動性風險從非銀行金融中介領域外溢出來。因此，理解並監管這一領域非常重要。」

歐盟監管機構也擔心，該地區對貨幣市場基金領域緊縮規定的進展緩慢，而該領域的最低流動性要求低於美國和英國的標準。這些基金是銀行重要融資來源。