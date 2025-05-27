格陵蘭放話：美歐不來投資礦業的話 只好找中國合作

格陵蘭表示，如果美國與歐洲礦業公司不能加快投資的步伐，格陵蘭將被迫到別的地方尋找合作夥伴，這包括中國大陸在內。

金融時報報導，格陸蘭商業與礦產資源部長Naaja Nathanielsen指出，在川普第一任期內簽署、當前與美國的礦業合作備忘錄即將到期，儘管傾向與美歐等「價值觀相近」的夥伴合作，但「如果他們不來，我們只能另謀出路」。

格陵蘭目前僅有兩家中資礦企，均為非活躍項目的少數股東。她推測中方可能因為避免刺激西方而暫緩投資。

Nathanielsen強調，當地政府的首要目標是「促進格陵蘭的經濟發展」，但在西方聯盟內部關係生變的情況下很難找到立足點，選擇中國合作當然會惹來麻煩，但美國投資的意圖也讓人不安。她說，川普多次威脅「接管」格陵蘭，既無禮也令人反感。