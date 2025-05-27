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川普政策動搖美元！ECB拉加德籲把握「絕佳機會」 壯大歐元地位

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
歐洲央行（ECB）總裁拉加德。路透
歐洲央行（ECB）總裁拉加德。路透

歐洲央行（ECB）總裁拉加德26日表示，美國總統川普反覆無常的政策，提供了歐元強化國際地位的「絕佳機會」，將讓歐元區加強享有迄今都是美國獨有的特權，她也明確提出三大改革領域。

拉加德在柏林發表演說表示，若歐盟各國政府能化解長期抑制歐盟經濟潛力的問題，有望獲得借貸成本降低、及更能對抗匯率波動與制裁等回報，「目前的改變為『全球歐元時刻』創造起點」，「這是歐洲加強掌控自己命運的絕佳機會，但這不是我們會自動被賦予的特權，我們必須靠自己贏得」。

她說，若各成員國政府能夠加強歐元區的金融和安全架構，歐元有望成為美元的可行替代選項，她強調若要提高歐元的全球地位，有三大關鍵領域：歐洲需要透過維護安全的能力支撐其開放貿易承諾、需要更深化、流動性更強的資本市場，以及必須支撐其法律基礎。

首先，她說，若要強化歐元的角色，歐盟就必須同時增強軍事實力，為夥伴關係提供支持，「這是因為投資人－尤其是官方投資人－也在尋求另一種形式的地緣政治保證：他們投資可信的安全夥伴、且能以硬實力履行盟邦義務的地區資產」。

她說，歐洲應該要讓歐元成為企業開立跨國貿易發票的首選貨幣，背後的支持手段可能包括簽訂新的貿易協定、加強跨境支付、及與ECB簽署流動性協議。

其次，拉加德再度呼籲必須完成單一市場、扶助新創公司、減少法規，並且建立儲蓄與投資聯盟。她表示，改革內部經濟可能更加迫切，歐元區的資本市場依然分裂、效率低，也缺乏真正流動、能讓投資人湧入的廣泛可得安全資產。

她再度呼籲在國防等措施應該要有更多歐盟層級的共同融資，從而提供更多的證券選項，「經濟邏輯告訴我們，公共產品需要聯合融資，這種聯合融資可望為歐洲提供逐步增加安全資產供應的基礎」。

第三，拉加德認為歐洲必須展現維持穩固法律與制度基礎的能力，以維持投資人對歐元長期價值的信心。

彭博資訊策略師認為，過往經驗顯示，歐洲的改革步調向來遲緩，因此這方面還需要時間才能取得進展，但拉加德確實提出提高歐元準備貨幣地位的明確計畫。

不過，想蠶食美元影響力者不只歐洲，中國大陸便已持續推動提振人民幣在國際市場的角色，中國人民銀行（中國大陸央行）已提高中資銀行巨擘在進行跨境貿易支付時的人民幣占比下限，從25%提高到40%，聯準會（Fed）之前發布的研究也顯示，近年中資銀行強力轉向人民幣交易。

近來美國經貿政策朝令夕改、減稅法案擴增預算赤字，在在衝擊市場對美元的信心，持續侵蝕美元的準備貨幣地位，也將增添美國公債與美股的逆風。

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