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歐洲央行總裁：美元支撐的全球經濟秩序在崩壞

中央社／ 柏林26日綜合外電報導
歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）今天說，以美元支撐的全球經濟秩序「正在崩壞」，她力推歐元作為全球儲備貨幣。路透
歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）今天說，以美元支撐的全球經濟秩序「正在崩壞」，她力推歐元作為全球儲備貨幣。路透

歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）今天說，以美元支撐的全球經濟秩序「正在崩壞」，她力推歐元作為全球儲備貨幣

法新社報導，拉加德在柏林赫爾蒂學院（HertieSchool）的演說中表示，「全球經濟在美國領導下的開放和多邊主義基礎上茁壯」，美方對於以規則為基礎的國際體系和美元作為儲備貨幣的支持「為貿易繁榮和金融擴張做了準備」。

拉加德說，美國主導的經濟秩序過去80年來已「證明對歐洲聯盟（EU）非常有利」，「但如今它正在崩壞」。她似乎意指美國總統川普揚言對主要夥伴課徵全面關稅所引發的全球貿易緊張關係。

她還說：「多邊合作被零和思維與雙邊強權競賽取代。開放性讓路給保護主義。」

她指出，近期動盪也威脅到「美元的主導地位」。

拉加德說，全球經濟秩序瓦解將「為歐洲帶來風險」，但美元地位衰退也可能「為歐元在國際上發揮更大作用敞開大門」。

她說，增進歐元在國際上的作用，將降低歐盟成員國的借貸成本，讓歐盟不受匯率波動影響，且將「讓歐洲更能掌控自己的命運」。

為此，歐盟必須「堅定致力於開放貿易」，以充分的安全能力鞏固自身地位。

貨幣 美國 美元 歐盟

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