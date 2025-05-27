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解決日本米價飆漲 小泉：已19業者申購9萬噸儲備米

中央社／ 東京27日專電
小泉進次郎。(歐新社)
小泉進次郎。(歐新社)

日本面臨30年來最嚴重米荒、米價飆漲。甫上任的農林水產大臣小泉進次郎決定取消儲備米競標制度，改採協商合約制。小泉今天表示，已知有經營大型連鎖超市等19家業者申購約9萬噸儲備米，最快6月2日就可在市面上買到。

日本農林水產省（農業部）針對全國超市約1000家彙整米售價，每週公布相關資訊。最新資訊顯示，5月12日至18日一週間全國超市5公斤米平均售價是4285日圓（約新台幣900元），比前一週高出17日圓，連續2週米價上漲，刷新有資料可比較的2022年3月以後的最高價紀錄。

日本政府今年3月以後透過競標制度釋出儲備米，這些米陸續流通至市面，但米的平均售價仍高。4月至5月一度出現降價，但之後又回升。

本月18日，身為農林水產大臣的江藤拓在一場演講上說「我沒買過米」，導致民怨高漲，21日請辭獲准，由眾議員小泉進次郎繼任。小泉能否讓飆漲的米價降價成為施政最大課題。

小泉上任後就表示，要取消儲備米的競標制度，改採協商合約。為此，農林水產省昨天開始受理有意購買儲備米的業者申請。

有關藉由協商合約形式釋出儲備米一事，農林水產省昨天公布將以至今透過平均競標價格的約半價將儲備米賣給大型零售業者，已開始受理有意承購的業者申請。

昨天傍晚，透過視訊系統，農林水產省對業者舉辦說明會，有大型超市、大型電商等約320家公司參與說明會。

申請承購儲備米的有大型零售業者，包括日本超級市場連鎖店之一的伊藤洋華堂（Ito Yokado）、經營大型連鎖便利商唐吉訶德（Don Quijote）等企業。

小泉今天在記者會上表示，截至上午9時（台灣時間8時），已有大型連鎖超市等19家業者申購約9萬噸儲備米，相當於政府釋出儲備米數量約3成。小泉表示，「動作快的業者今天就能完成簽約，這些儲備米6月2日就能流通到市面上」。

超市 日本 小泉進次郎 售價

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