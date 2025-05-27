彭博分析：新台幣走升後 為何避險基金也看漲韓元？
彭博資訊報導，在新台幣匯率近來走升後，避險基金正在選擇權市場加碼押注韓元兌美元匯率將跟進走揚，呼籲新台幣兌美元匯率的走勢。
隨著市場對於美韓貿易談判有討論到韓元走勢的揣測日益升溫，美國保管信託與結算公司（DTCC）數據顯示，上周美元對韓元選擇權的交易量增至今年來最高水準，巴克萊銀行表示，避險基金對美元賣權的需求增加。
新台幣近來升值，正在重塑市場對亞幣前景的預期。由於南韓對美貿易順差，加重了首爾須容忍韓元走強的壓力，投資人認為，韓元可能出現類似新台幣的升勢。就像台灣，美國去年也也把南韓列入外匯觀察名單。
巴克萊銀行駐新加坡的亞洲外匯選擇權主管達賈（Mukund Daga）表示，多數避險沖基金都問一個關鍵問題是：哪種貨幣配對的匯率，能出現與新台幣相同的波動幅度，導致美元對韓元賣權需求熱絡。渣打銀行駐新加坡外匯選擇權全球主管譚頓（Saurabh Tandon）也說，在新台幣的劇烈波動後，美元對韓元的賣權需求很熱。
美國和貿易夥伴之間的關稅談判，已引發美國川普政府推動弱勢美元的臆測，許多投資人認為，韓元正成為市場青睞、能反映美國與亞洲貿易動能轉變的代理或幣，也能對美元升勢減弱避險。
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