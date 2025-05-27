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星馬越企業簽協議 推跨國再生能源供應與電網整合

中央社／ 新加坡27日專電

東協峰會在馬來西亞舉行，新加坡、馬來西亞、越南能源公司簽署合作開發協議，推動跨國再生能源供應，並將評估鋪設海底電纜。新加坡總理黃循財表示，採用更具韌性與可靠性的能源，是實現東協電網整合願景的一環。

第46屆東南亞國家協會（ASEAN）領袖高峰會在馬來西亞登場。黃循財在臉書發文表示，他與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）、越南總理范明正（PhamMinh Chinh）見證新加坡、馬來西亞和越南的能源公司簽署合作開發協議，推動跨國再生能源供應。

聯合早報報導，這項合作將探索跨域的綠色能源供應，即從越南向馬來西亞和新加坡出口可再生電力能源，這項跨域合作將加速東南亞電網一體化、區域能源安全和去碳化的發展。

黃循財表示，「這些努力是我們對東協電網更廣泛願景的一部分，即採用更有韌性、更可靠的能源，供應連接我們的地區」。

報導指出，根據協議，三方將評估鋪設新的海底電纜，透過海底電纜從越南向馬來西亞和新加坡出口可再生能源的可行性，該電纜將接入馬來西亞半島國家電網（Peninsular Malaysia National Grid）。

黃循財在峰會上發言表示，儘管世界面臨諸多問題，但亞洲是全球增長的中心，依然是一個充滿活力和生機的地區，許多國家都希望與東南亞進行更深入的合作。一些潛在夥伴雖尚未準備好與東協建立正式關係，但應該在能互惠的特定領域開展接觸，探索靈活的合作形式。

安華指出，全球地緣政治格局正發生變化，貿易體系也面臨新的壓力，尤其是美國近期加徵單邊關稅的舉措，「我們迅速作出回應，成立了東協地緣經濟特別工作組」，這是協調上的必要步驟。他並透露，已致函美國總統川普，邀請美方召開美國—東協會議，爭取美方的理解與支持。

馬來西亞 東協 新加坡

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