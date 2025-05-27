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普亭揚言以牙還牙 壓制損害俄國利益外企

中央社／ 莫斯科26日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。(美聯社)
俄羅斯總統普亭。(美聯社)

俄羅斯總統普亭今天揚言要「扼殺」留在俄羅斯並損害俄國利益的西方企業，作為莫斯科加強國內軟體研發努力的一環。

法新社報導，普亭在回應一名企業家呼籲遏制美國科技公司Zoom和微軟（Microsoft）的活動時說，「我們必須壓制他們。我完全同意，我對此毫不猶豫」。Zoom和微軟目前在俄羅斯僅提供有限服務。

俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵後，烏克蘭盟友對莫斯科祭出一連串經濟制裁，許多西方企業紛紛離開俄羅斯或大幅減少在俄國的業務。

普亭與企業家會面時說：「我們沒有驅趕任何人…我們為他們在我們的市場運作提供了最有利的條件，而他們卻試圖掐住我們的喉嚨。」但他沒有詳述西方業者如何損害俄羅斯。

普亭補充說：「我們必須以牙還牙，對等回應他們的行動。」他已大幅收緊外企撤出俄羅斯的條件，迫使許多公司以大幅折扣出售資產。

隨著美國總統川普試圖重設與俄關係並推動烏克蘭快速走向和平，愈來愈多媒體猜測，有些企業可能考慮重返俄羅斯。

俄羅斯直接投資基金（Russian Direct InvestmentFund）執行長、普亭的國際經濟與投資合作特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）今年4月表示，他的基金接獲許多美國企業請求，希望回歸俄羅斯。但截至目前，尚未有任何主要西方企業公開宣布重返俄羅斯的計畫。

部分企業將資產出售給當地管理層後，取得回購選項，為未來可能重返俄國預留空間。

普亭表示，那些已完全撤出俄羅斯的企業，例如美國速食龍頭麥當勞（McDonald's），如果決定回來，將不會受到熱烈歡迎。

他說：「他們（麥當勞）讓所有人陷入困境便離開了，如果他們現在想回來，我們難道要為他們鋪上紅地毯嗎？當然不可能。」

美國 普亭 俄羅斯

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