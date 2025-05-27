第一生命預料殖利率無基本面支撑 日本公債波動年底會降

日本最大上市壽險公司第一生命控股表示，日本公債殖利率升高導致日本保險業者面臨數十億美元未實現損失的情況會減退，因為創新高的殖利率並無經濟基本面支撐。

第一生命社長菊田徹也接受彭博訪問時表示，新買家進入日本公債市場，進一步加劇了波動。上周，日本30年期公債殖利率漲至歷史新高，減損了保險業者原持有公債的價值。截止3月底，第一生命在國內公債的帳面損失約為2兆日圓（140億美元）。

日本周三將發售40年期的超長期公債，繼上周標售公債引發震盪後，公債需求面臨又一番考驗。

日本7.8兆美元的公債市場劇烈波動，讓日本生命保險和農林中金銀行在內的金融機構深感恐慌。日本銀行（央行）在通膨壓力之下減持公債，引發對日本長債的拋售。對這些公司而言，當前殖利率上漲堪稱一次驚人逆轉，因為就在一年前，他們仍在經歷國內投資回報下降，並急切尋求更具吸引力的海外資產。

菊田說：「長期持有日本公債的投資人數量非常有限，他們正被短期投資者取代，日本公債市場波動性也因此加劇。」

菊田表示，由於市場流動性不足，殖利率在短期內可能會進一步上升，但日本公債市場預計會在年底左右回穩。他指出，交換契約利率約低於可比較的日本公債殖利率60至125個基點。

菊田說：「日本潛在的經濟成長率不到1%。而且通膨只影響短期利率。因此，從根本上看，我認為長期利率不應該維持在現在的水準。利率暫時波動過度，部分原因是供需關係所致。」

截至3月底，第一生命的國內保險事業擁有16.6兆日圓的日本公債和市政債券，且其中超過一半的持有債券到期日超過20年。

日本壽險業傳統上是日本公債的主要買家，通常會購買長達40年到期的公債來支應數十年的保險責任。近來，避險基金逐漸增加對日本債券期貨和日圓換匯的交易。

雖然帳面損失並不會立即對保險業者造成風險，按照新規定，較高的利率會壓低資產和負債的價值，但不會影響財務健全性的監管指標。

菊田表示，儘管當前的公債殖利率已經「相當具吸引力」，但保險公司目前幾乎已完成受監管規定累積的資產，也沒有空間再購買新的日本公債。他說，第一生命將繼續用較高殖利率的債券來替代較低殖利率的債券。

第一生命也縮減對外國債券目的在外幣避險的投資，這曾是日本低利率時期保險業的主要投資手段。考慮到未來日圓升值的風險，該公司對沒有外匯避險的外國債券也持謹慎態度。

菊田表示：「外國債券做為日圓利率資產替代品的需求已經大幅縮小。」他說，高額的避險成本讓這些投資不再合理。他說：「原本無法想像的事情，現在正在發生。」