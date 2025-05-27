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日圓盤中急拉 日銀總裁談話令市場又掀升息臆測

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日銀總裁裁植田和男。路透
日銀總裁裁植田和男。路透

日本銀行（央行）總裁裁植田和男今天表示，如果當局對經濟如預期般改善更具信心，央行將視情況持續調整寬鬆貨幣政策的程度。消息一出爐，日圓兌美元匯率應聲走強。

植田27日在日銀的國際研討會上發表演說時表示，持續預期基礎通膨率將在展望期的下半段逐步邁向2%的目標，重點是判斷央行的展望是否會實現，而非先入為主的想法。

彭博資訊分析，植田和男的說法，顯然反映了他對於央行有望達到可維繫的通膨目標更有信心。在全球對美國貿易戰影響疑慮降溫之際，這意味著日銀傾向把升息選項端回檯面，此一題材可能帶動日圓邁向另一波急升。

消息出爐後，日圓匯率盤中急拉，勁升0.39%，報142.29日圓兌1美元。

植田表示，央行必須留意食物價格上漲影響基礎通膨率的情況，「目前我們面臨另一輪供應衝擊，形式為糧價上漲。我們的基本看法是，食物價格對通膨的影響預期會消退。然而，由於基礎通膨率現在比幾年前更接近2%，我們必須留意食物價格通膨如何影響基礎通膨率」。

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