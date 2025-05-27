怕太仰賴外勞！英國砸千億培訓12萬本國建築工與護理師

英國政府計劃培訓12萬名英國建築工人、工程人員和護理師，期望在不導致技術勞力短缺情勢惡化的情況下，限制移民人數。

根據英國官方周二發表的一份聲明，首相施凱爾（Keir Starmer）領導的工黨政府將提撥30億英鎊（約41億美元，相當新台幣1,217億元），目標在本屆國會結束前，提供3萬個新的學徒培訓名額。政府也將把「移民技能附加費」（即企業聘用外籍技術勞工所需繳納的費用）提高32%，藉此資助額外4.5萬個培訓名額，著重於營建、社會照護等高度依賴外籍勞工的行業。政府同時也將支持成人學習者計畫。

英國政府教育部門在聲明中表示，這項投資將透過在營建、工程、醫療和社會照護與數位等關鍵領域創造12萬個新的培訓機會，「將技能版圖重新聚焦於年輕的國內人才」。

英國教育大臣菲力普森（Bridget Phillipson）表示：「我們正在認真履行提供更多就業途徑的責任。」

目前，超過五分之一的英國工作適齡人口沒有工作，也沒有在尋找工作，最新官方數據顯示，不參與勞動市場比率 （Inactivity rate）為21.4%，自新冠疫情爆發以來一直持續上升。

施凱爾正面臨兩難，一方面必須擴大勞動力以落實經濟成長承諾，另一方面又必須抑制移民人數，力阻法拉吉（Nigel Farage）所領導、走右翼民粹路線的改革黨支持度竄高。工黨近期宣布，將提高外籍勞工的英語能力門檻，並使移民想留在英國變得更加困難。

波士頓顧問公司近期一項分析警告說，由於2029年底前，會有9,000億英鎊（約1.2兆美元）資金投入公共與民間基礎建設，英國的供應鏈將承受巨大壓力。報告建議擴大「短缺職業清單」以便更容易從海外聘請員工，並放寬主要簽證對英語能力的要求。

英國政府希望重現二戰後營建榮景時期，包括承諾興建150萬戶住房，這是其經濟成長計畫的核心。然而，由於本地建築勞工年齡偏高，加上脫歐後外籍建築工人不願來英國，營建業正面臨嚴重勞力短缺情勢。

企業領袖警告說，技術勞工的缺口過大，單靠培訓計畫無法填補，尤其是建築工人需耗費多年才能具備合格能力，這將使營建產業短期內面臨通膨和瓶頸風險。