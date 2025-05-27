歐元與亞幣彈高 美元指數貶至一個月低點

美國總統川普宣布，對歐盟加徵50%關稅的期限，從6月1日延後至7月9日。市場情緒好轉，歐元與亞幣彈高，美元指數則貶破99至98.93，摔至一個月低點。部分專家認為，美元將走上持續多年的貶值之路。

追蹤美元相對於六種貨幣的美元指數26日下挫0.15%至98.93，為4月底來最低，今年至今跌幅擴大至8.7%。另外，彭博美元現貨指數更一度重貶0.4%，摔至近兩年新低。

澳洲國民銀行（NAB）外匯主管厄崔爾（Ray Attrill）說，4月曾主導市場的「拋售美國」風潮再起。 Pepperstone研究主管韋斯頓（Chris Weston）更說，市場形成共識，美元邁向多年貶值之路。

美國對歐盟加徵50％關稅措施延後上路，消息傳出後，歐元升值0.5%，站上4月來新高；澳幣和紐幣雙雙升至去年11月來最高。新興市場貨幣也走強，新台幣重返5月初高點、菲律賓披索站上2023年新高。澳盛銀行集團分析師萊恩（Felix Ryan）指出，包括對美國財政政策和關稅的憂慮，使美元面臨強大阻力。

川普也許發覺到投資人對財政的憂慮，25日說「大而美」的減稅法案在參議院審議時，可能會有重大改變。這個擴大開支與減稅法案已獲眾議院通過，正在參議院審議中，國會預算處（CBO）估計，眾院版方案將在未來十年，使聯邦政府36.2兆美元的預算赤字再添約3.8兆美元。