川普又轉彎緩課歐盟關稅 激勵歐股債揚升 美股期指也上漲

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普又改口，將歐盟面臨50%關稅的最後期限延長至7月9日。（美聯社）
美國總統川普又改口，將歐盟面臨50%關稅的最後期限延長至7月9日。（美聯社）

美國總統川普25日在與歐盟執委會主席范德賴恩通話後，改口將歐盟面臨50%關稅的最後期限延長至7月9日。川普上周五才揚言將從6月1日起對歐盟徵收50%關稅，如今態度大轉彎，激勵歐洲股債揚升、美股期指也上漲。

川普25日在紐澤西州莫里斯鎮機場對記者表示：「我們進行了一次非常愉快的通話，我同意延長最後期限。」

范德賴恩25日稍早在X上發文說，「歐洲準備好迅速果斷地推進談判」，但「一項好的協議」需要時間，「直至7月9日」。那是川普之前給90天關稅緩衝期的到期日。

圖／經濟日報提供
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川普也在自家社群平台Truth Social附上范德賴恩X發文的截圖，並說接到來電，同意延後開徵關稅的日期。

川普同日在紐澤西州準備登上總統專機空軍一號前也告訴媒體，他同意財長貝森特4月29日的一席話，也就是美國不見得需要「蓬勃發展的紡織業」，「我們不是尋求生產球鞋和T恤。我們想生產軍事裝備。我們想做大事，想用電腦做人工智慧（AI）。」

他說：「老實說，我計劃的不是做T恤，也不是做襪子。我們這方面在其他地點也能做得很好。我們想做的是晶片、電腦和很多其他東西，還有戰車和船艦。」

川普另表示，「我們昨天和今天與伊朗有了一些非常好的談話，讓我們看看會發生什麼事。我不確定接下來兩天會不會有好消息或壞消息要告訴你們，但我有種感覺，我可能會跟你們說好消息。」美國和伊朗上周在羅馬進行協商，外交部長阿拉奇表示，在接下來幾輪會議可能達成協議。

川普周日這麼說：「我非常希望這能成真，因為我不想看到炸彈落下和很多人死亡。我認為這件事（協議）有很大的機會成真。」

另外，川普周日也對俄羅斯總統普丁和俄烏停火談判進展感到不滿。俄羅斯連續第二晚對烏克蘭多地發動致命的飛彈與無人機攻擊。

川普說：「我對於普丁的行動很不高興。他殺了很多人，我不知道普丁怎麼了。我認識他很久了，一直跟他相處得不錯，但現在他對城市發射飛彈、殺害平民，我完全無法接受。」

烏克蘭當局表示，俄羅斯當晚的空襲已造成至少12人死亡，促使烏克蘭澤倫斯基再次呼籲採取更多制裁措施。這些襲擊正值俄烏展開第三天的戰俘交換。

川普一再質疑普丁「到底怎麼了」，「我們正在談判中，而他卻朝基輔和其他城市發射火箭彈」，「我真的完全不喜歡這樣」。

關稅 川普

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