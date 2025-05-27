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OpenAI 喊設首爾辦公室

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
圖／經濟日報提供
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聊天機器人ChatGPT的開發業者OpenAI宣布，計劃數月內於首爾設立辦公室，目標是進一步推動其AI技術的採用。這將是OpenAI在亞洲的第三座辦公室。

OpenAI 26日宣布，已在南韓成立法人實體，現正招聘員工，以支持與企業及政策決策者的合作夥伴關係。OpenAI策略長權傑森（Jason Kwon，音譯）在記者會上表示，南韓擁有完整的AI生態系，「從硬體晶片到軟體應用，從學生到銀髮族，使其成為全球最具潛力的AI市場之一」。

根據OpenAI的說法，南韓是美國以外付費使用ChatGPT訂戶數最多的國家，而過去一年來每周活躍用戶暴增超過4.5倍，若以用戶數計算，南韓已位居全球十大市場。

若就使用OpenAI API平台的開發者數量計算，南韓也在全球前十大之列，付費企業用戶更擠得近全球前五大。

OpenAI日前宣布，將在阿布達比興建一座5GW的資料中心園區，這是Stargate（星際之門）基礎設施計畫的一部分，也是OpenAI有意在許多國家運作的形式，也就是由OpenAI提供模型，由當地的合作夥伴支援基礎設施。

權傑森26日表示，OpenAI目前尚未有在南韓興建資料中心的具體計畫，但對基礎設施投資的興趣確實日益增加。他也說，與南韓的合作方式也可能依循類似阿聯的模式。

首爾辦公室將是OpenAI在亞洲設立的第三座，前兩座分別位於日本與新加坡。OpenAI表示，目前該公司在日本已有近40名員工，在新加坡則有20名員工。

ChatGPT在2022年11月推出後，全面點燃各界對AI的興趣，更引爆相關投資。OpenAI也相當積極耕耘亞洲市場，2024年4月在東京開設亞洲第一個辦公室，緊接著半年後又在新加坡設立第二個。權傑森目前正走訪亞洲各地，與政府官員及潛在產業夥伴會面，討論AI基礎設施與OpenAI軟體應用。

除了亞洲，總部位於舊金山的OpenAI在都柏林、倫敦、紐約、巴黎、西雅圖、華盛頓特區都設有辦公室，上周德國第一座辦公室剛在慕尼黑開幕。

辦公室 南韓 OpenAI

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