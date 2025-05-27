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三星手機出租 成了新商機

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

韓國流行音樂（K-pop）粉絲為拍下偶像美照，在亞洲開闢出手機租借的利基市場，因三星Galaxy系列部分智慧機，配備10倍光學變焦鏡頭，粉絲從遠處就能清楚拍下偶像身影，成了追星必備利器。

Business Insider報導，韓流演唱會通常在可容納1.6萬人的大型場地舉辦，如首爾高尺天空巨蛋。為了能從遠處拍下高畫質影像，具備10倍變焦鏡頭的手機，成了T恤和螢光棒外，粉絲參加演唱會的基本配備。

東南亞現在至少有十多家業者，提供日租價格50美元以內的手機，例如三星Galaxy S23 Ultra和S24 Ultra。這兩款手機皆配備強大的10倍光學變焦鏡頭。

南韓手機租借市場更暢旺，Snapshoot手機日租費約10.8-21.7美元。創辦人鄭明完（音譯）說，Snapshoot每月服務數百名顧客，且日益吸引來自日本、馬來西亞和印尼的外國客人。

南韓電信業者Woori Mobile自2023年起，以日租25美元加1萬韓元（7美元）預訂費，出租S23和S24。Woori Mobile發言人韓達賓表示，「三星旗艦機型如S23和S24，有出色的相機和聲音功能，尤其在光線微弱和演唱會場合，成粉絲捕捉高畫質回憶的理想選擇」。

但不只三星智慧手機配備強大的變焦鏡頭。Google的Pixel 9 Pro聲稱，能拍攝10倍光學變焦的照片；蘋果iPhone 16 Pro也有五倍光學變焦和25倍數位變焦功能。

馬來西亞 粉絲 演唱會

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