智庫：窮國獲大陸「一帶一路」貸款 今年償債數目創紀錄

中央社／ 雪梨26日綜合外電報導
澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）今天發布報告稱，世界上最貧窮的國家2025年預計得償還創紀錄的債務給中國，這些債務源於10年前「一帶一路」倡議高峰期提供的貸款。中國大陸國旗12日飄揚於北京一棟公寓建築外。法新社
澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）今天發布報告稱，世界上最貧窮的國家2025年預計得償還創紀錄的債務給中國，這些債務源於10年前「一帶一路」倡議高峰期提供的貸款。中國大陸國旗12日飄揚於北京一棟公寓建築外。法新社

澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）今天發布報告稱，世界上最貧窮的國家2025年預計得償還創紀錄的債務給中國，這些債務源於10年前「一帶一路」倡議高峰期提供的貸款。

路透社報導，中國國家主席習近平2013年發起一帶一路倡議，北京方面在此倡議下放貸數以十億計美元，用於建設連接歐、亞、非3大洲的基礎設施，同時也尋求擴大貿易及影響力。

報告表示，2025年，開發中國家預計得向中國償還350億美元（約新台幣1兆490億元）的債務，其中220億美元將由全球75個最貧窮、最脆弱的國家償還，使其醫療和教育支出面臨風險。

報告作者杜克（Riley Duke）表示：「在這個10年接下來的日子裡，中國對開發中國家來說更像是討債者，而非銀行家。」

報告指出，「北京角色轉變成討債者的同時，西方政府仍專注國內，援助減少，多邊支持也逐漸減弱」，窮國恐怕會有發展倒退及不穩定的風險。

開發中國家 討債 北京 債務 一帶一路

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