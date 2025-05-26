波蘭奇蹟...購買力調整人均GDP 明年料超車日本

國際貨幣基金（IMF）和世界銀行預測，波蘭經購買力平價（PPP）調整的人均國內生產毛額（GDP），將在2026年超越日本。雖然波蘭只是在數據上勝過日本，但這有重大的象徵意義。

PPP調整後的人均GDP，更能真實反映平均生活水準。PPP根據各國的多種商品價格，來衡量不同貨幣的購買力。富國物價往往較高，這種計算方式會降低富國的數據，並提高收入較低國家的數字，使得波蘭超越日本，讓這種看似不可能情境得以成真。

這個轉變相當驚人，1990年波蘭人均GDP只有6,687美元，而日本則接近20,000美元，幾乎是波蘭的三倍。但到了2024年，波蘭人均GPD升至51,628美元，緊追日本的53,059美元，形同在一個世代，就縮小了15,000美元的差距。

波蘭能有這種成就，一是因為該國在蘇聯解體後，擁抱自由市場，採用震撼療法，撐過高失業率與貧窮攀升的時期，走上繁榮之途。二是波蘭經濟特區有助吸引投資，外國直接投資在20年間從440億歐元，躍升至3,140億歐元。三是波蘭在2004年加入歐盟，受惠於歐盟的單一市場制度。