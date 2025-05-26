東協領袖高峰會登場 泰國總理：全力支持透明多邊貿易體系

東協各國領袖今天在吉隆坡會面，泰國總理貝東塔在相關會議中表示，為因應全球經濟波動，東協應建構完整的供應鏈網絡，泰國全力支持一個透明、自由、公平與可預測的多邊貿易體系。

第46屆東南亞國家協會（ASEAN）領袖高峰會今天在馬來西亞首都吉隆坡登場，今年的東協輪值主席國為馬來西亞，主題為「包容性與永續發展」。

泰國總理府發布新聞稿指出，總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）在會議中發表演說指出，今年的高峰會具有重要意義，因為國際格局正由多邊合作轉向強勢單邊主義，且以利益為導向。

貝東塔指出，美國的關稅措施已對全球貿易與東協經濟前景帶來影響，為因應全球經濟波動，東協應建構完整的供應鏈網絡，強化區域一體化，進一步強化區域內貿易，讓現有的自由貿易協定（FTA）效益最大化，並探索與新夥伴的自由貿易協定機會，同時加強中小微型企業的能力，應對未來挑戰。

貝東塔強調，泰國全力支持一個透明、自由、公平與可預測的多邊貿易體系，並將推動「數位經濟框架協議」（DEFA），預計於2025年內完成，開啟東協新一輪經濟成長，展現東協持續前進、積極回應全球貿易與投資變化的決心。

貝東塔並指出，東協應以人民為核心，改善東協公民生活品質，並全面保障人類安全，包括健康與糧食安全，打擊跨國犯罪特別是毒品、網路詐騙和跨境霧霾等議題，以及應對各類災害，例如3月的緬甸地震再次提醒大家：保護人民刻不容緩。

東協各國領袖今天稍晚共同簽署了「2045年吉隆坡宣言：我們的共同未來」（Kuala Lumpur Declarationon ASEAN 2045: Our Shared Future），宣言包括多個層面，包括政治與安全、經濟、社會與文化以及機構建設與能力強化，目的在實現創新、有活力、以人民為核心的堅韌東協共同體。