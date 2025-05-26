瑞典富豪汽車推進整頓計畫 宣布裁員3000人

瑞典汽車製造商富豪汽車（Volvo Cars）今天表示，將裁撤3000個白領階級為主的職位，這是上月宣布的整頓計畫其中一環。

路透社報導，富豪汽車正努力應付高成本、電動車需求放緩以及貿易關稅造成的不確定性。

中國吉利汽車控股集團旗下的富豪汽車，4月29日公布一項預計削減180億瑞典克朗（約新台幣567億元）成本的整頓計畫，並且暫停投資，還示警說裁員在所難免。

根據富豪汽車的獲利報告，該車廠今年第1季擁有4萬3500名全職員工和3000名派遣員工。

富豪汽車發表聲明說，這次裁員主要影響瑞典辦公室的職位，約占該車廠全球辦公室人力總數15%。

富豪汽車執行長塞繆爾森（Hakan Samuelsson）指出：「汽車業正處於充滿挑戰的時刻。為了解決這個問題，我們必須改善現金流，並從結構上降低成本。」

富豪汽車上月宣布削減整頓計畫外，同時撤回財務指引，指出在消費者信心減弱和貿易關稅造成全球汽車業動盪不安之下，市場變得不可預測。