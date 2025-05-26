快訊

獨／輝達北士科用地如何處理？ 新壽回覆北市府內容揭曉

影／京華城鼎越開發「涉非常規交易」 朱亞虎100萬交保

「最終仍會取勝」川普要哈佛給外國學生名單 擬拿走30億美元撥款

瑞典富豪汽車推進整頓計畫 宣布裁員3000人

中央社／ 斯德哥爾摩26日綜合外電報導
瑞典汽車製造商富豪汽車（Volvo Cars）今天表示，將裁撤3000個白領階級為主的職位，這是上月宣布的整頓計畫其中一環。圖／路透社
瑞典汽車製造商富豪汽車（Volvo Cars）今天表示，將裁撤3000個白領階級為主的職位，這是上月宣布的整頓計畫其中一環。圖／路透社

瑞典汽車製造商富豪汽車（Volvo Cars）今天表示，將裁撤3000個白領階級為主的職位，這是上月宣布的整頓計畫其中一環。

路透社報導，富豪汽車正努力應付高成本、電動車需求放緩以及貿易關稅造成的不確定性。

中國吉利汽車控股集團旗下的富豪汽車，4月29日公布一項預計削減180億瑞典克朗（約新台幣567億元）成本的整頓計畫，並且暫停投資，還示警說裁員在所難免。

根據富豪汽車的獲利報告，該車廠今年第1季擁有4萬3500名全職員工和3000名派遣員工。

富豪汽車發表聲明說，這次裁員主要影響瑞典辦公室的職位，約占該車廠全球辦公室人力總數15%。

富豪汽車執行長塞繆爾森（Hakan Samuelsson）指出：「汽車業正處於充滿挑戰的時刻。為了解決這個問題，我們必須改善現金流，並從結構上降低成本。」

富豪汽車上月宣布削減整頓計畫外，同時撤回財務指引，指出在消費者信心減弱和貿易關稅造成全球汽車業動盪不安之下，市場變得不可預測。

瑞典 人力

延伸閱讀

碳產業面臨不確定性 DAC先驅業者裁員1/5

美國安會裁員 英媒：知台派簡以榮留任、黃之瀚不明

才宣布全球大裁員、關七廠！Nissan傳考慮出售橫濱總部大樓

紐約連線／瑞典男神被迫除毛！下體光溜溜長達半年崩潰

相關新聞

美加強晶片管制 大陸科技公司怎生存？公司高層曝光3方法

中國兩家最大科技公司騰訊（Tencent）及百度（Baidu），近日揭露如何在美國加強管制關鍵半導體之際，持續在全球人工...

被取代？Google搜尋市占罕見跌破90% 馬斯克：AI將廢了搜尋

Google搜尋市占率去年第4季跌破90%，為近十年來首見，這件事情讓也經營人工智慧（AI）新創公司的億萬富豪馬斯克說，...

波蘭奇蹟...購買力調整人均GDP 明年料超車日本

國際貨幣基金（IMF）和世界銀行預測，波蘭經購買力平價（PPP）調整的人均國內生產毛額（GDP），將在2026年超越日本...

瑞典富豪汽車推進整頓計畫 宣布裁員3000人

瑞典汽車製造商富豪汽車（Volvo Cars）今天表示，將裁撤3000個白領階級為主的職位，這是上月宣布的整頓計畫其中一...

恐面臨各國消保機關處罰 歐盟警告SHEIN涉違反消保法

歐盟執委會向中國快時尚電商SHEIN發出通知，指出多項違反歐盟保護消費者的法規，包括假折扣、假促銷期限、假環保聲明等。S...

追星神器！韓流粉絲帶旺三星手機租借市場 全因「這項」功能

韓國流行音樂（K-pop）粉絲為拍下偶像美照，在亞洲開闢出手機租借的利基市場。三星Galaxy系列部分智慧機，配備10倍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。