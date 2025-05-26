恐面臨各國消保機關處罰 歐盟警告SHEIN涉違反消保法

歐盟執委會向中國快時尚電商SHEIN發出通知，指出多項違反歐盟保護消費者的法規，包括假折扣、假促銷期限、假環保聲明等。SHEIN須在1個月內回覆這些指控，若仍認定違法，將面臨歐盟各國消保機關的不同處罰。

歐洲聯盟執委會（European Commission）與27個成員國加上挪威、冰島政府組成的消費者保護合作網（Consumer Protection Cooperation，CPC）在2月宣布合作加強監管電商平台，對SHEIN的調查是這波行動主要目標之一。

據執委會今天發布的新聞稿，在執委會協調比利時、法國、愛爾蘭和荷蘭四國消保機關聯手調查下，發現SHEIN欺瞞消費者的行為，包括捏造假的舊價格以使消費者誤以為折扣殺很大、用假的銷售截止日製造搶購壓力、誤導性的退貨退費說明、提供有關產品永續性的假資訊、隱藏聯絡資訊讓消費者難以客訴等。

執委會指出，這些行為違反了歐盟對不公平商業行為、消費者權益、產品價格標示和電商指引（e-Commerce Directive）等數個法規。若SHEIN無法滿足消費者保護合作網的要求，參與合作網的歐洲政府將可援引這項跨國調查結論，按自己的國家法律來處罰SHEIN，例如罰款。

此外，歐盟執委會另依據「數位服務法」（DSA）對SHEIN展開調查，調查重點包括平台是否存在非法產品及非法內容、商品推薦系統的透明度，以及消費者保護、公共衛生相關措施等。這項調查仍在進行中。