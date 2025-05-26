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被取代？Google搜尋市占罕見跌破90% 馬斯克：AI將廢了搜尋

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
Google搜尋市占率近期跌破90%，馬斯克對此認為，AI將會廢除傳統搜尋網站的必要性。圖／ 路透
Google搜尋市占率近期跌破90%，馬斯克對此認為，AI將會廢除傳統搜尋網站的必要性。圖／ 路透

Google搜尋市占率去年第4季跌破90%，為近十年來首見，這件事情讓也經營人工智慧（AI）新創公司的億萬富豪馬斯克說，「AI將會廢了（Obviate）搜尋」。

科技新聞網站Tom's Hardware報導，國際區塊鏈諮詢集團（IBC Group）創辦人納法爾（Mario Nawfal）25日在社群平台X上發文表示，根據Statcounter數據，Google搜尋3月在全球搜尋市場的市占率下滑至89.71%，為2015年來首見。（事實上去年9月就已經跌破，當時達到89.34%，但今年2月一度回升至90.15%。3月再度跌破後，4月也並未升回。）

納法爾說：「當你可以直接用Grok（馬斯克新創公司xAI開發的AI聊天機器人）得到重點時，為什麼還要找遍連結農場呢？」

馬斯克之後轉貼了納法爾這則貼文，並說：「AI將會廢了搜尋（的必要性）」。

不過，報導認為，AI搜尋確實可能已經比網站搜尋還方便，太多的「搜尋引擎最佳化（SEO）專家」操弄搜尋網站，只是為了讓自己的網站能夠置頂，又或者是太多的贊助商廣告，干擾民眾找到問題的最佳答案。

但AI搜尋也並非完美無缺，AI是出了名的會製造幻覺和給出錯誤答案。因此，如果想要仰賴AI搜尋，絕不能將AI給的答案照單全收，而是要詢問它出處是哪裡，這樣一來才能夠查證AI給的答案是否是對的。

馬斯克 市占率 Google

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