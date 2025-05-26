美國「1節日」到來 美股今休市！當地郵局也將暫停服務

周一（26日）是美國的陣亡將士紀念日，紐約證交所與那斯達克交易所將休市一天。美國債市與櫃買市場也同步休市。

國際股市方面則照常開市，因為陣亡將士紀念日是美國的節日。美國當地多數的銀行今（26）日將關閉，因為業者多跟隨聯準會（Fed）的放假安排，包括美國銀行、富國銀行、花旗、摩根大通等銀行的分行今日都不會營業。

美國的郵局今日也暫停服務，根據郵局網站，陣亡將士紀念日是美國郵局11個郵政休假日其中之一。

自從美國1971年開始放陣亡將士紀念日之後，標普500指數在後續一周平均上漲0.5%，但這項趨勢似乎在2010年後反轉，標普500指數在後續一周平均跌0.4%。

投資人可能聽過所謂的「5月買股走人」，也就是建議投資人在5月時出售持股，11月時再重回股市，以避開報酬較低的夏季。這句俗諺或許有一些參考價值。根據道瓊市場數據，在過去十年，標普500指數平均在5月上漲1%、在過去20年5月的漲幅縮減至0.4%。