哈佛國際生禁令恐衝擊矽谷？ 4分之1獨角獸新創老闆曾留美

華盛頓郵報25日報導，如今每年有超過100萬名國際生就讀於全美各地大學，他們對美國經濟和創新發展貢獻良多，光是2023至2024學年度就貢獻約440億美元，台幣1.3兆元，而根據美國智庫統計，目前約1/4獨角獸新創企業至少有1位創辦人曾是國際生，若美國未來全面禁止國際學生，美國研究生人數恐在10年內減少至少11%。

川普政府22日撤銷哈佛大學招收國際生資格，儘管法官23日已裁決暫停執行禁令，外籍生仍對於在美就讀的前景陷入焦慮。

非營利智庫「美國國家政策基金會」（NFAP）執行主任安德森（Stuart Anderson）認為，國際生幫助美國大學成為研究與創新的重鎮，「他們對科技產業的發展尤其重要，無論是成立新創公司或加入矽谷企業成為關鍵員工。」

美國智庫國際教育者協會（NAFSA）執行長奧芬達（Fanta Aw）指出，幾乎全美主要大學都有國際生，「他們對美國整體乃至各州經濟帶來重大貢獻」，她補充，除了經濟，國際生也為美國創新領域注入新動力，「許多學生是以研究生身分來美，直接參與尖端研究，也常參與新創企業的發展。」

NAFSA估計，2023至2024學年度，國際生為美國經濟貢獻近440億美元（約台幣1.3兆元），涵蓋學費、雜費、住宿、交通以及購物等生活開銷。

另外，NAFSA就美國教育部、商務部與國際教育協會數據估算，哈佛國際學生於上學年度為當地經濟貢獻約3.84億美元（約台幣115億元）。根據NFAP的研究，如果川普政府全面禁止國際生赴美就讀，未來10年間，大學部入學人數將減少至少2%，研究生則將減少至少11%。

目前美國多數國際生來自印度與中國，且主要集中在科學、技術、工程與數學領域（STEM）。安德森指出，攻讀電機工程與電腦、資訊科學的全職研究生中，約有70%是國際學生。而這些國際生畢業後仍持續為美國經濟帶來正面效益。

安德森表示：「國際生特別具有創業精神，畢竟願意到異國求學本身就是一種冒險。目前市值超過10億美元的新創企業中，約有1/4至少有一位創辦人曾是國際生。」