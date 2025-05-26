新版「中國製造2025年」傳堅持擴大自主開發晶片設備在內先進產品

彭博引述知情人士報導，大陸官方考慮更新「中國製造2025年」的後續版本，將進一步擴大生產先進技術產品，可見在美國總統川普推動製造業重返美國之際，大陸也有意繼續牢牢掌握製造業的發展。

知情人士透露，未來十年重點將放在晶片生產設備在內技術領域。為了避免招來西方國家批評，新計畫可能不會沿用和之前相同的名稱。

另外，負責制定2026年啟動的下階段五年計畫的決策官員，希望中長期內保持製造業在國內生產毛額（GDP）的比重，也顯示美國要求大陸調整經濟結構有多不切實際。

知情人士透露，官員曾探討是否應在下個五年計畫納入消費GDP占比的具體目標。然而，他們目前偏向不設量化目標，因為擔心缺乏有效手段來促進家庭消費，且不願承諾具體數字。

彭博報導，五年計畫將於2026年3月的下屆全國人大會議上公布，製造業新藍圖可能隨時公布，在人大前後都有可能。

從北京目前規劃來看，大陸大致仍維持導致對歐美貿易失衡的整體策略，這方面的問題已成為和美國貿易談判的焦點。

習近平19日在河南省一軸承工廠視察時說：「要繼續把製造業搞好，堅持自立自強，掌握關鍵核心技術」。