油價直直落 OPEC+預料仍將繼續增產
儘管油價低至每桶 60美元，但預計石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）本週將繼續進一步增產。
法新社報導，這是受到美國總統川普施壓以及OPEC+領導者沙烏地阿拉伯要求懲罰違反產量配額盟友的影響。
過去幾個月，儘管油價低迷，沙烏地阿拉伯、俄羅斯和其他6個OPEC+成員國卻宣布5月和6月石油產量將大幅增加，令市場意外。
OPEC+共有22個成員國，其中大多數高度依賴石油收入。OPEC+長期以來一直利用供應短缺來提高油價，並持有數百萬桶石油儲備。
OPEC+本週將舉行兩次會議，一次是28日所有OPEC+成員國在線上舉行會議，討論OPEC+共同策略，另一次是6月1日，由近年來減產幅度最大的8個成員國（稱為「V8」）召開會議。
瑞士銀行（UBS）分析師史特諾沃（GiovanniStaunovo）對法新社表示：「最有趣的是周日（6月1日）會議上關於7月產量的V8決定」。
分析師預計7月V8產量每日將增加41萬1000桶，與5月和6月增產幅度相同，而最初的計畫僅預定每日增產13萬7000桶。
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