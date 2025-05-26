聽新聞
0:00 / 0:00

Fed今年9月前會調整利率嗎？官員：都還不確定

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）。路透
明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）。路透

川普政府繼續與多國政府進行貿易談判之際，明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）表示，美國貿易和移民政策的重大轉變，對聯準會官員在9月前調整利率帶來不確定性。

卡斯哈里周一在東京接受彭博電視採訪時表示，「一切都有可能」，但情勢「到了9月會足夠明朗嗎？我現在還不確定。我們將觀察數據，以及談判進展」。他說，如果美國和其他國家未來幾個月達成貿易協議，「那應該能提供我們尋求的大幅明確局面」。

儘管美國經濟在2025年初表現穩健，但川普所實施的關稅措施並且大幅調整移民政策，已促使企業開始重新考慮投資計畫。

全面開徵關稅勢必會推升美國通膨，同時隨著企業減少投資、家庭控制支出，將抑制經濟成長。卡斯哈里和芝加哥聯準銀行總裁古斯比等其他央行官員曾表示，短期內降息門檻仍然略高。卡斯哈里今年無決策投票權，古斯比今年有決策投票權。

卡斯哈里表示：「這種不確定性可能會壓抑經濟活動，並對我們構成挑戰，因為我們不確定局面將如何發展，貨幣政策應該何去何從。」

幾位聯準會決策官員在過去一周陸續暗示，他們對利率調整的觀望態度可能會維持幾個月，此時他們尋求釐清關稅和關稅措施對美國經濟的影響。

川普上周增添關稅措施不確定性，在威脅要對歐盟進口品加徵新的50%關稅後，接著又說要延後到7月9日實施。川普也警告說，可能會對蘋果和三星電子等公司在美國以外地區製造的手機等產品徵收25%關稅。

美國 川普

延伸閱讀

川普出招掀長債危機、曝美弱點！謝金河揭台「3檔」美債ETF慘況：有人會出事…

香港中大海外生報讀人數上升 受川普政策影響

川普開轟俄烏！批普亭「瘋了」嗆澤倫斯基「開口就惹麻煩」

川普自曝關稅戰2大目標產業！稱美國要做「大東西」不是襪子衣服

相關新聞

波蘭奇蹟...購買力調整人均GDP 明年料超車日本

國際貨幣基金（IMF）和世界銀行預測，波蘭經購買力平價（PPP）調整的人均國內生產毛額（GDP），將在2026年超越日本...

東協領袖高峰會登場 泰國總理：全力支持透明多邊貿易體系

東協各國領袖今天在吉隆坡會面，泰國總理貝東塔在相關會議中表示，為因應全球經濟波動，東協應建構完整的供應鏈網絡，泰國全力支...

因應訪日遊客人數激增 東京成田機場興建第3條跑道

為應對外國遊客數量激增的狀況，日本東京成田國際機場今天開始興建第3條跑道

智庫：窮國獲大陸「一帶一路」貸款 今年償債數目創紀錄

澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）今天發布報告稱，世界上最貧窮的國家2025年預計得償還創紀錄的...

瑞典富豪汽車推進整頓計畫 宣布裁員3000人

瑞典汽車製造商富豪汽車（Volvo Cars）今天表示，將裁撤3000個白領階級為主的職位，這是上月宣布的整頓計畫其中一...

恐面臨各國消保機關處罰 歐盟警告SHEIN涉違反消保法

歐盟執委會向中國快時尚電商SHEIN發出通知，指出多項違反歐盟保護消費者的法規，包括假折扣、假促銷期限、假環保聲明等。S...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。