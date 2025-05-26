受日長債殖利率急升波及 明治安田債券損失激增逾七倍

明治安田生命保險公司表示，上個會計年度國內債券持有的未實現損失增加超過七倍，反映利率上升對日本保險業投資組合影響甚鉅。

明治安田周一發布發布新聞稿說示，3月止會計年度所持有的日本公債帳面損失，由上年的1,614億日圓擴大1.386兆日圓（97億美元）。日本生命保險公司上周也公布債券部位出現嚴重損失。

亞洲壽險業者面臨來自債市暴跌引發數十億美元的帳面損失。日本銀行（央行）因通膨升溫而減持債券，也使日本長債陷人賣壓。

上周，日銀縮減大規模購債措施，壽險業者在市場波動之下也不願進場，導致日本超長期公債暴跌。30年期和40年殖利率攀升至發行以來的最高水準。壽險業者通常是超長期公債的重要投資者，因為超長期公債來履行保單未來支付責任。

一旦利率上升，投資人可能取消保單並將資金投入回報更好的資產，如此一來保險業者就得出售債券。保險業也可能會出售低收益的債券，將資金轉移至收益更高的債券。

日本超長期公債殖利率周一自歷史新高回落，30年期和40年期公債殖利率早盤下跌7個基點。