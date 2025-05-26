快訊

別讓愛消失！代書：遺願沒有效力 確保遺產分配一定要立遺囑

女童稱「被摸下面」尿不出來…4歲男童被影射性侵 家長怒批荒唐要提告

蘋果AI慘翻車？YouTuber果粉主揭崩盤內幕 「恐會從神壇跌落」

受日長債殖利率急升波及 明治安田債券損失激增逾七倍

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
明治安田生命保險公司上個會計年度國內債券持有的未實現損失增加超過七倍。路透
明治安田生命保險公司上個會計年度國內債券持有的未實現損失增加超過七倍。路透

明治安田生命保險公司表示，上個會計年度國內債券持有的未實現損失增加超過七倍，反映利率上升對日本保險業投資組合影響甚鉅。

明治安田周一發布發布新聞稿說示，3月止會計年度所持有的日本公債帳面損失，由上年的1,614億日圓擴大1.386兆日圓（97億美元）。日本生命保險公司上周也公布債券部位出現嚴重損失。

亞洲壽險業者面臨來自債市暴跌引發數十億美元的帳面損失。日本銀行（央行）因通膨升溫而減持債券，也使日本長債陷人賣壓。

上周，日銀縮減大規模購債措施，壽險業者在市場波動之下也不願進場，導致日本超長期公債暴跌。30年期和40年殖利率攀升至發行以來的最高水準。壽險業者通常是超長期公債的重要投資者，因為超長期公債來履行保單未來支付責任。

一旦利率上升，投資人可能取消保單並將資金投入回報更好的資產，如此一來保險業者就得出售債券。保險業也可能會出售低收益的債券，將資金轉移至收益更高的債券。

日本超長期公債殖利率周一自歷史新高回落，30年期和40年期公債殖利率早盤下跌7個基點。

日本 公債殖利率 保險

延伸閱讀

富達國際：亞洲當地貨幣債為分散美債良方

川普出招掀長債危機、曝美弱點！謝金河揭台「3檔」美債ETF慘況：有人會出事…

台灣人真的好愛去日本！單月破50萬人赴日，另「外籍人士免稅制度」擬取消引熱議

「大而美法案」通過 美債市閃現五大警訊 美股恐難逃一劫？

相關新聞

新版「中國製造2025年」傳堅持擴大自主開發晶片設備在內先進產品

彭博引述知情人士報導，大陸官方考慮更新「中國製造2025年」的後續版本，將進一步擴大生產先進技術產品，可見在美國總統川普...

受日長債殖利率急升波及 明治安田債券損失激增逾七倍

明治安田生命保險公司表示，上個會計年度國內債券持有的未實現損失增加超過七倍，反映利率上升對日本保險業投資組合影響甚鉅。

逆勢AI教改！愛沙尼亞創全球首例：校園開放手機、發AI帳號給學生

世上許多國家都擔心手機會影響學生的注意力和心理健康，而明令校園禁用智慧手機，但被視為歐洲新教育強國的愛沙尼亞卻反其道而行...

日本與美貿易談判能拿什麼籌碼利誘？強大造船技術

隨著日本追求在6月中旬前與美國達成關稅協議，日方所安排的利誘籌碼，可能是提供從投資阿拉斯加液化天然氣（LNG）管道計畫到...

OpenAI宣布增設亞洲據點！看好晶片軟體實力落腳這國

美國人工智慧（AI）科技公司OpenAI於26日聲明表示，預計在南韓設立辦公室，進一步推動AI在南韓地區的應用。

彭博葛曼：艾夫和奧特曼攜手對蘋果敲起了警鐘

iPhone總設計師艾夫（Jony Ive）和 OpenAI 合作，在蘋果（Apple）設計團隊人才流失和人工智慧（AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。