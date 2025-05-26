不是選台灣！OpenAI宣布選首爾設亞洲辦公室 理由曝光
聊天機器人ChatGPT的開發業者OpenAI已在南韓設立法人實體，目標是進一步推動其AI技術的採用。
OpenAI周一表示，計劃數月內於首爾設立辦公室，現在正招聘員工，以支持與企業及政策決策者的合作夥伴關係。
根據OpenAI的說法，南韓是美國以外付費使用ChatGPT訂戶數最多的國家。這將是OpenAI在亞洲設立的第三座辦公室，前兩座分別位於日本與新加坡。總部位於舊金山的OpenAI表示，目前該公司在日本已有近40名員工，在新加坡則有20名員工。
自從ChatGPT在2022年11月推出以來，OpenAI引發了全球對AI一波強烈興趣。該公司策略長權傑森（Jason Kwon，音譯）目前正出訪亞洲各地，與政府官員及潛在產業夥伴會面，討論AI基礎設施與OpenAI軟體應用。
權傑森在聲明中表示：「韓國擁有完整的AI生態系，從硬體晶片到軟體應用，從學生到銀髮族，使其成為全球最具潛力的AI市場之一。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言