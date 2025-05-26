不是選台灣！OpenAI宣布選首爾設亞洲辦公室 理由曝光

聊天機器人ChatGPT的開發業者OpenAI已在南韓設立法人實體，目標是進一步推動其AI技術的採用。

OpenAI周一表示，計劃數月內於首爾設立辦公室，現在正招聘員工，以支持與企業及政策決策者的合作夥伴關係。

根據OpenAI的說法，南韓是美國以外付費使用ChatGPT訂戶數最多的國家。這將是OpenAI在亞洲設立的第三座辦公室，前兩座分別位於日本與新加坡。總部位於舊金山的OpenAI表示，目前該公司在日本已有近40名員工，在新加坡則有20名員工。

自從ChatGPT在2022年11月推出以來，OpenAI引發了全球對AI一波強烈興趣。該公司策略長權傑森（Jason Kwon，音譯）目前正出訪亞洲各地，與政府官員及潛在產業夥伴會面，討論AI基礎設施與OpenAI軟體應用。

權傑森在聲明中表示：「韓國擁有完整的AI生態系，從硬體晶片到軟體應用，從學生到銀髮族，使其成為全球最具潛力的AI市場之一。」