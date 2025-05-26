快訊

每天洗不代表有洗乾淨 專家指洗澡最常忽略1處可能發臭發癢

21人已和解！黃子佼今未出庭 「每人20萬元」再與5被害人成立調解

康建生技行刑式槍擊4死命案 凶嫌李鴻淵「3個死刑」被撤發回更審

聽新聞
0:00 / 0:00

OpenAI宣布增設亞洲據點！看好晶片軟體實力落腳這國

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國人工智慧科技公司OpenAI於26日聲明表示，預計在南韓設立辦公室。路透
美國人工智慧科技公司OpenAI於26日聲明表示，預計在南韓設立辦公室。路透

美國人工智慧（AI）科技公司OpenAI於26日聲明表示，預計在南韓設立辦公室，進一步推動AI在南韓地區的應用。

彭博資訊報導指出，OpenAI已經在南韓建立法人實體，計畫未來幾個月內在首爾設立辦公室，並開始招聘員工推動和當地企業及政策制定者的合作。

OpenAI策略長權傑森（Jason Kwon，音譯）在聲明中表示：「南韓具備完整的AI生態系，從晶片到軟體，從學生到銀髮族，是全球最具潛力與AI影響力的市場之一。」

根據OpenAI，南韓是美國以外付費訂閱ChatGPT人數最多的國家，南韓也將成為OpenAI繼日本與新加坡之後的第三個亞洲據點。

OpenAI目前在日本有將近40名員工，在新加坡則約有20名員工。

日本 南韓 OpenAI

延伸閱讀

南韓大選倒數 李在明：若當選將恢復與北韓熱線

軟銀孫正義、甲骨文有望大量下單 鴻海AI訂單爆發

官媒：鴻蒙PC搭載5奈米製程的麒麟X90晶片 軟硬體實現自主

美科技四雄：別課半導體關稅 有望讓川普政府「再想一想」

相關新聞

理財長大再學就好？美國推校園孩童財務教育

「我的教室經濟」(My Classroom Economy，MCE) 是一項由美國知名投資公司 Vanguard 集團 在 2000 年發起的非營利教育計畫。起初，它的誕生並不是為了傳授高深的理財知識，而是出於一個簡單卻溫暖的想法：能不能讓孩子們透過模擬小小的「教室經濟社會」，在日常互動中，慢慢學會金錢的流動與價值？

OpenAI宣布增設亞洲據點！看好晶片軟體實力落腳這國

美國人工智慧（AI）科技公司OpenAI於26日聲明表示，預計在南韓設立辦公室，進一步推動AI在南韓地區的應用。

彭博葛曼：艾夫和奧特曼㩦手對蘋果敲起了警鐘

iPhone總設計師艾夫（Jony Ive）和 OpenAI 合作，在蘋果（Apple）設計團隊人才流失和人工智慧（AI...

英國為搶泡泡瑪特Labubu大打出手 陸品牌如何打入歐美

中國大陸玩具廠商泡泡瑪特（Pop Mart）的絨毛公仔「拉布布」（Labubu）近日在英國掀起排隊搶購風潮，並因顧客大打出手而被迫關閉16家門市。Labubu因限量和盲盒的行銷手法、名人加持和TikTok等社群媒體的開箱風潮，而在歐美暴紅，代表大陸商品已擺脫廉價和仿冒形象，能以原創品牌打入歐美市場。究竟中國品牌的成功關鍵在哪？

新台幣開盤即升破30 漲幅在亞幣中居前 升值預期仍強

新台幣兌美元匯率今天（26日）開盤即升破30，菲律賓披索也升至近兩年新高。隨著美國總統川普改口將歐盟面臨50%關稅的最後...

記者出書揭蘋果執行長庫克擅讀風向 催生紅色供應鏈

華郵刊出「蘋果在中國」書評，指最精彩部分在於中企與蘋果的關係，其中執行長庫克追政治風向，對北京讓步，也砸鉅資催生紅色供應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。