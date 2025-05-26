OpenAI宣布增設亞洲據點！看好晶片軟體實力落腳這國

美國人工智慧（AI）科技公司OpenAI於26日聲明表示，預計在南韓設立辦公室，進一步推動AI在南韓地區的應用。

彭博資訊報導指出，OpenAI已經在南韓建立法人實體，計畫未來幾個月內在首爾設立辦公室，並開始招聘員工推動和當地企業及政策制定者的合作。

OpenAI策略長權傑森（Jason Kwon，音譯）在聲明中表示：「南韓具備完整的AI生態系，從晶片到軟體，從學生到銀髮族，是全球最具潛力與AI影響力的市場之一。」

根據OpenAI，南韓是美國以外付費訂閱ChatGPT人數最多的國家，南韓也將成為OpenAI繼日本與新加坡之後的第三個亞洲據點。

OpenAI目前在日本有將近40名員工，在新加坡則約有20名員工。