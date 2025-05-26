聽新聞
0:00 / 0:00
OpenAI宣布增設亞洲據點！看好晶片軟體實力落腳這國
美國人工智慧（AI）科技公司OpenAI於26日聲明表示，預計在南韓設立辦公室，進一步推動AI在南韓地區的應用。
彭博資訊報導指出，OpenAI已經在南韓建立法人實體，計畫未來幾個月內在首爾設立辦公室，並開始招聘員工推動和當地企業及政策制定者的合作。
OpenAI策略長權傑森（Jason Kwon，音譯）在聲明中表示：「南韓具備完整的AI生態系，從晶片到軟體，從學生到銀髮族，是全球最具潛力與AI影響力的市場之一。」
根據OpenAI，南韓是美國以外付費訂閱ChatGPT人數最多的國家，南韓也將成為OpenAI繼日本與新加坡之後的第三個亞洲據點。
OpenAI目前在日本有將近40名員工，在新加坡則約有20名員工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言