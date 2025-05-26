碳產業面臨不確定性 DAC先驅業者裁員1/5

瑞士Climeworks公司是直接空氣捕捉（DAC）技術的先驅，在冰島設立除碳廠，利用大型工業風扇從空氣捕捉二氧化碳。但業者宣布裁員1/5，理由是綠能科技投資前景充滿不確定。

法新社報導，Climeworks公司於21日宣布裁員106人，相當於公司1/5員額。公司表示「歷經一段強勁成長階段後，Climeworks主動調整組織架構，以維持靈活性與效率；我們將於全球裁減多達106個崗位，其中78個在瑞士。」

在全球有498名職員的Climeworks於本月中旬表示，鑒於「當前宏觀經濟的不確定性、因氣候科技於部分領域勢頭減弱導致的政策優先性調整，以及在美國設立新廠計畫缺乏明確性」，公司正協商裁減人力。

成立於2009年的Climeworks，自2021年在冰島啟用首座碳捕捉廠以來，業績成長驚人。碳捕捉廠利用巨型風扇從空氣中吸取二氧化碳後封存於地下。

Climeworks已與微軟（Microsoft）、樂高（Lego）、瑞典跨國零售服飾海恩斯莫里斯（H&M）和德國漢莎航空（Lufthansa）等大企業簽約，讓這些公司買碳捕捉產出的碳抵換額度，以抵銷營運產生的碳排。

但有些專家一直對直接空氣捕捉技術的成本、效率表達疑慮。

Climeworks去年5月在冰島的赫利舍迪（Hellisheidi）啟用號稱當今最大的吸碳廠「長毛象」（Mammoth），直接從空氣吸除二氧化碳並封存地底。這間吸碳廠的目標是每年吸除3萬6000公噸的二氧化碳，等同減少路上8600輛車，除碳能力是2021年第一間廠的9倍。

這座除碳廠基本上像一台巨型空氣濾淨器。風扇將空氣吸入一系列用於捕捉二氧化碳分子的過濾器，然後交由另一家業者Carbfix把二氧化碳與水混合後打入地下深處，與玄武岩產生反應而變成石塊，屬一種「直接空氣碳捕捉和封存」（DACCS）技術。