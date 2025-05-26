新台幣開盤即升破30 漲幅在亞幣中居前 升值預期仍強

新台幣兌美元匯率今天（26日）開盤即升破30，菲律賓披索也升至近兩年新高。隨著美國總統川普改口將歐盟面臨50%關稅的最後期限延長至7月9日，亞股與歐美股市期指上漲，美元則走貶。

新台幣匯率今天在交易盤初勁升0.33%，報新台幣29.924元兌1美元，觸及5月5日以來最強盤中價，升幅在亞幣暫時居前，接下來要觀望台灣央行調節力道。相較下，彭博美元指數跌至2023年以來低點。

紐約梅隆銀行資深亞太市場策略師張偉勤接受彭博訪問表示，市場對亞洲的正向風險情緒可望將在本周延續，因美元走軟、關稅相關的緊張局勢未進一步升級，以及外資開始回流亞洲資產。

美元兌新台幣1個月、3個月期NDF換匯點繼續下跌，顯示市場對台幣升值預期仍強。

彭博資訊分析，新台幣兌美元月初的凌厲漲勢在上周暫時休兵，但在弱勢美元環境下，短期限的選擇權風險逆轉（RR）指標仍停留在20餘年以來最低水準附近，台幣多頭決心一覽無遺。彭博原先預估，公股銀行在30元附近的買匯至關重要，短期內在該整數位弱方的「極限拉扯」可能仍會持續，一旦被容許突破恐將釀成新一波漲勢。

台幣匯率今天一開盤勁升，並突破30關卡，勢必讓台灣央行面臨穩匯率兩難抉擇。彭博分析，從微觀匯率表現看，台幣近期日初升值、尾盤在美元買盤下升幅收窄的跡象明顯，日度K線圖頻頻畫出長下影線，就是央行管理匯率力度的體現。一旦長下影線的減弱和消失，可能將預示後續台幣的破位升值。

菲律賓披索升值0.1%至55.20披索，為2023年8月來最高。市場擔心美國減稅法案不利美國財政，美元走貶。

另一方面，彭博資訊分析，韓元吸引愈來愈多分析師提出升值預測，預期韓、美貿易談判有進展且政治不確定性減緩，將延續韓元近期的升勢。

根據美銀證券預測，韓元兌美元匯率今年底可能升至1,320韓元兌1美元，這意味著在上周2.6%、寫下亞幣中最強表現後，仍有超過3%的升值空間。首爾的iM證券預測，韓元可能升值至1,350。

由於市場臆測美國可能會在貿易協議中要求南韓讓韓元走升，韓元近期因此走強。今年以來，韓元已升值近8%，這將減輕南韓央行必須出手支撐韓元的壓力，而且可能為本周的降息鋪路，以刺激經濟成長。

另一個有利韓元的因素是6月3日的南韓總統大選，預計將結束自去年戒嚴令以來的政治真空，減少投資人的不確定性。新政府可能推出的刺激措施也有助於提振市場情緒，吸引資金流入，進一步強化韓元。

iM證券的經濟學家朴相炫表示：「從實質有效匯率來看，韓元被低估，因此在市場預期與美國達成貿易協議以及6月後出現新政府的情況下，韓元仍有進一步升值的空間。」他並補充說，韓元可能短期內超出他的預測值。

國際清算銀行（BIS）的數據顯示，衡量韓元相對其他主要貨幣競爭力的指標，目前處於約16年來的最低水準，顯示韓元仍有升值空間。