記者出書揭蘋果執行長庫克擅讀風向 催生紅色供應鏈

華郵刊出「蘋果在中國」書評,指最精彩部分在於中企與蘋果的關係,其中執行長庫克追政治風向,對北京讓步,也砸鉅資催生紅色供應鏈。書中也提到,蘋果派頂尖工程師赴中多年後,德州廠出包竟反而向中國討救兵,十分諷刺。

英國「金融時報」(Financial Times)科技記者麥吉(Patrick McGee)近日出版新著「蘋果在中國:捕獲世界上最偉大的公司」(Apple In China: The Captureof the World’s Greatest Company,暫譯),描述蘋果如何崛起成為設計及製造巨頭,並危險地「依賴」與中國建立的盈利關係及供應鏈網絡。

「華盛頓郵報」(The Washington Post)昨天寫道,蘋果擁有無窮資源,能影響一國的產業政策,且國內生產毛額(GDP)可能與一個小國不相上下,但它沒有軍隊,必須照別人的規則來玩,而這就是「蘋果在中國」一書的觀點。

過去20年來,蘋果在已故共同創辦人賈伯斯(SteveJobs)及執行長庫克(Tim Cook)領導下,向中國市場投入數千億美元。結果是催生「紅色供應鏈」,同時也助長中國的科技競爭力。

華郵指出,正如作者麥吉所描述,蘋果利用中國的廉價勞動力、薄弱的法治及規模經濟,不經意地扮演了「國家建設」的角色。

蘋果先後在台灣及中國與電子製造巨頭合作,這些夥伴能在短短幾個月內將「田地變成工廠」。蘋果有所求,台灣和中國的公司必應之,甚至不惜成本。

蘋果不只將設備製造外包,也派出大批工程師、設計師、經理及其他員工,與中國對口「共同發明」新製程。

據庫克表示,蘋果在中國創造500萬個就業機會。由於航空運輸需求大,蘋果說服聯合航空公司開通從舊金山國際機場直飛中國工業中心的新航班。

麥吉指出,在COVID-19(2019冠狀病毒疾病)爆發前,蘋果每天購買50張商務艙機票從舊金山飛往上海。

華郵形容,「蘋果在中國」是偶爾枯燥的產業和企業史,但也深刻描述一間強大企業如何被勞動與消費市場「所虜」。

本書最精彩的部分提到中國企業家與蘋果的複雜關係,前者包括大型工廠創辦人,後者追隨政治風向。

中國幾代以來最強勢的領導人習近平上任,引發全國性的勞工運動打壓行動。而正如一位評論家告訴麥吉,蘋果在「極權主義」環境中運作,幾乎沒有付出任何代價。

華郵指出,在庫克領導下,蘋果可能已經掌握供應鏈及生產流程,但也發展出政治手腕,庫克定期拜會中國領導人。蘋果還做出讓步,例如下架應用程式商店App Store中的翻牆軟體VPN,及將用戶資料儲存在中國境內。

批評人士表示,庫克被中國利用,而蘋果則得以在習近平鞏固權力的同時受到保護,一些中國科技巨頭卻遭監禁。

麥吉認為,中國電信巨頭華為的崛起讓蘋果措手不及,但蘋果也因政治關係受益,因為川普於第一任期祭出一系列制裁,一度阻礙華為智慧型手機業務。

庫克當時反過來向川普示好,並於2019年陪同川普參觀德州一座蘋果工廠,這座工廠被稱為蘋果回流美國製造業的典範。

書中提到,德州廠在生產過程中持續出錯,蘋果最後必須找來富士康的中國籍工程師。「這種諷刺無論怎樣形容都不過分」。

麥吉寫道,「在派遣頂尖工程師前往中國十多年,培訓員工如何製造出符合蘋果品質的產品後,古柏迪諾(Cupertino,蘋果公司總部所在地)需要將中國工程師運來美國腹地,來完成這個計畫。」