本周開盤前 五件國際事不可不知

美國總統川普再發關稅威脅，讓已經籠罩在債務陰影的美國股市上周五（23日）再陷恐慌。美國金融市場本周一逢陣亡將士紀念日休市一日，投資人接下來目光將轉向輝達（NVIDIA）周三盤後財報，其表現將足以左右大盤。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

最新轉折：川普揚言對歐盟關稅延到7月9日再說

川普上周五揚言要對歐盟徵收更高的50%關稅，並抱怨歐盟在談判上拖延，並且美國企業提出不公的訴訟和規範。不過，川普周日傍晚又表示，與歐洲委員會主席范德賴恩電話會議後，他將延長歐盟面對50%關稅的最後期限至7月9日。

川普週日返回華府時告訴記者：「我們進行了非常愉快的通話，我同意將期限延長。」

范德賴恩周日也在社交平台X上發文說：「達成良好的協議」需要「時間，直到7月9日。」但這也是川普所謂的對等關稅90天暫停期原定結束的日期。

根據4月宣布的對等關稅，歐盟原本將面臨20%的關稅。

川普關稅放話讓美股再現恐慌 市場聚焦輝達本周財報

標普500指數上周五下跌0.7%，連續四日下挫，道瓊工業指數和那斯達克綜合指數各跌0.6%和1%。一周下來，標普跌2.6%，道指和那指各跌2.5%。

費城半導體指數上周五跌1.5%、台積電（2330）ADR跌2.2%，不過周線仍上漲0.4%。

川普揚言要對歐盟課徵50%的關稅，並警告蘋果在海外生產的iPhone可能面臨25%關稅，也將包括三星在內的電子產品，目的在促使業者轉移美國生產。蘋果上周五大跌3%，連續八個交易日下跌。

美日談判大有進展

日本首席貿易談判代表赤澤亮表示，他的目標是在6月G7開會期間，趕在日本首相石破茂和總統的會議前解決關稅談判。川普突然宣布美國鋼鐵和日鐵將建立合作夥伴關係，可見雙方談判大有突破。

本周重頭戲：輝達財報

美國AI晶片霸主輝達台北時間本周四公布上季財報，分析師認為，儘管美國的晶片出口管制將帶來短期亂流，仍不會改變輝達長期展望看好的趨勢，全年財測有望略優於市場預期，主要受惠於三大支撐：Blackwell平台晶片全力量產中、客戶更容易過渡至下半年量產的GB300系統，以及主權AI熱潮。

路透上周六引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）將為中國大陸推出一款全新的陽春款人工智慧（AI）晶片，價格遠低於剛受管制的H20晶片，且用不到高頻寬記憶體（HBM）和台積電先進封裝技術，計劃最快在6月開始量產。

據報導，這款圖形處理器（GPU）採用輝達最新一代Blackwell架構，預計售價介於6,500至8,000美元之間，遠低於H20的1萬至1.2萬美元。售價較低，反映規格較遜一籌，製造條件也較簡單。

美元指數周線大跌 美公債殖利率攀高

美國總統川普祭出新關稅威脅，加上投資人對美國財政情勢感到不安，拖累美元上周寫下川普在4月初「解放日」當天投下關稅震撼彈以來，最大的單周跌幅。美國公債期限溢價則站上十年高點，顯示債券投資人持有美國長期債券要求的報酬節節攀升。

美元指數23日下跌0.85%至99.112，上周累計下跌2%，寫下六周以來最大周線跌幅。美元對日圓上周貶值2.2%，全周跌幅也是六周以來最大，美元對歐元上周貶值1.8%。

美國10年期公債殖利率上周一度觸及4.629%，是2月12日以來最高；30年期公債殖利率最高升至5.161%，是2023年10月以來最高。